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Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşması olan Galatasaray - Trabzonspor derbisini Kadir Sağlam'ın yöneteceği duyuruldu. İşte tüm maçları yönetecek isimler...

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 18:02 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 18:10
Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

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Süper Lig'in 16'ıncı haftasında oynanacak karşılaşamalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kadir Sağlam (AA)Kadir Sağlam (AA)

MHK tarafından yapılan atamalarda Galatasaray - Trabzonspor maçını Kadir Sağlam'ın yöneteceği bildirildi.

İşte 15. haftanın hakemleri;

Kasımpaşa - Eyüpspor: Halil Umut Meler
Bodrums FK - Sivasspor: Cihan Aydın
Çaykur Rizespor - Konyaspor: Alper Akarsu
Alanyaspor - Gaziantep FK: Emre Kargın
Fenerbahçe - Başakşehir: Ozan Ergün
ALanyaspor - Kayserispor: Ali Şansalan
Hatayspor: - Göztepe: Atilla Karaoğlan
Adana Demirspor - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
Galatasaray - Trabzonspor: Kadir Sağlam

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