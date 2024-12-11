Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında oynanacak karşılaşamalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
MHK tarafından yapılan atamalarda Galatasaray - Trabzonspor maçını Kadir Sağlam'ın yöneteceği bildirildi.
Süper Lig'in 16'ıncı haftasında oynanacak karşılaşamalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
MHK tarafından yapılan atamalarda Galatasaray - Trabzonspor maçını Kadir Sağlam'ın yöneteceği bildirildi.
İşte 15. haftanın hakemleri;
Kasımpaşa - Eyüpspor: Halil Umut Meler
Bodrums FK - Sivasspor: Cihan Aydın
Çaykur Rizespor - Konyaspor: Alper Akarsu
Alanyaspor - Gaziantep FK: Emre Kargın
Fenerbahçe - Başakşehir: Ozan Ergün
ALanyaspor - Kayserispor: Ali Şansalan
Hatayspor: - Göztepe: Atilla Karaoğlan
Adana Demirspor - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
Galatasaray - Trabzonspor: Kadir Sağlam