Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

Galatasaray'daki performansıyla adını bir kez daha dünya futboluna ispat etmeyi başaran Victor Osimhen'in Ocak ayındaki kararı merakla bekleniyor. Yıldız futbolcu her ne kadar yaza kadar İstanbul'da kalacağını açıklasa da kendisine gösterilen ilgi ve ilgilenen takımların büyüklüğü karşısında farklı bir rota çizebileceği de konuşuluyor.
DÜNYAYI SALLADI
Sezon başında kadro dışı kaldığı Napoli'den ayrılmasına izin verilmeyen Victor Osimhen için İtalyan devi, sarı kırmızılıların kiralık teklifini kabul etmiş ve maaşının da 6 milyon Euro'luk kısmının ödenmesine onay vermişti. 25 yaşındaki forvetin İstanbul'a geldiği anlar dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.
6 MİLYON EURO KAZANIYOR
Galatasaray'dan 3 Eylül 2024 tarihinde KAP'a yapılan bildirimde;
"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ifadelerine yer verilmişti.