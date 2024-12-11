Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

99 DAKİKADA BİR SKOR KATKISI İlk kez Çaykur Rizespor karşısında formasını giydiği Galatasaray'da 13 maça çıktı. 10 kez rakip fileleri sarsıp 5 de asist yaptı. 989 daikada toplam 15 defa tabelayı değiştirmeyi başaran hamleleri yaptı. Ortalama 99 dakikada bir skor katkısında bulundu.

YENİDEN UYANDI Victor Osimhen'in bu performansı Avrupa'daki dev kulüplerin iştahını artırdı. Major liglerin önemli takımları adeta yeniden uyanan dev için sıraya girdi. Golcü futbolcunun kadro dışı kalmasının ardından yakaladığı ritim, Ocak ayının hareketli geçeceğinin göstergesi olarak gösteriliyor.

PSG PUSUDA Geçen sezon 130 milyon Euro önermesine rağmen Napoli'nin teklifini geri çevirdiği PSG yine Osimhen'i istiyor. Gonçalo Ramos'un 1, Kolo Muani'nin ise 2 gol atabilmesi üzerine başkent temsilcisi nokta atışı yapbilmek amacında.

İNGİLİZLER SIRADA Fiziki özellikleri ile de fark yaratmayı başaran Victor Osimhen için İngiliz kulüpleri de sırada. Manchester United, Joshua Zirkzee'ye ek olarak bonservis ödemeye razı. Arsenal ve Chelsea de yine 9 numara isteğini yerine getirebilmek adına listesindeki ilk sıralardan birini Nijeryalı futbolcuya ayırdı. Newcastle'ın da istediği yönünde pek çok haber dış basında yer aldı.