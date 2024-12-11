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Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de zirve mücadelesi veren Galatasaray, yıldız oyuncularının transferleriyle manşetlerden düşmüyor. Sarı kırmızılı ekibin sezon başında kiraladığı Victor Osimhen adına hızlı bir transfer döneminin beklendiği Aslan için flaş bir haber gündeme oturdu. Nijeryalı futbolcu, şampiyonluk vaadi olarak belirlendi ve en kısa sürede imzaların atılması adına görüşme yapılması bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 17:55 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 17:55
Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

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Galatasaray'daki performansıyla adını bir kez daha dünya futboluna ispat etmeyi başaran Victor Osimhen'in Ocak ayındaki kararı merakla bekleniyor. Yıldız futbolcu her ne kadar yaza kadar İstanbul'da kalacağını açıklasa da kendisine gösterilen ilgi ve ilgilenen takımların büyüklüğü karşısında farklı bir rota çizebileceği de konuşuluyor.

Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

DÜNYAYI SALLADI

Sezon başında kadro dışı kaldığı Napoli'den ayrılmasına izin verilmeyen Victor Osimhen için İtalyan devi, sarı kırmızılıların kiralık teklifini kabul etmiş ve maaşının da 6 milyon Euro'luk kısmının ödenmesine onay vermişti. 25 yaşındaki forvetin İstanbul'a geldiği anlar dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

6 MİLYON EURO KAZANIYOR

Galatasaray'dan 3 Eylül 2024 tarihinde KAP'a yapılan bildirimde;

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ifadelerine yer verilmişti.

Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

99 DAKİKADA BİR SKOR KATKISI

İlk kez Çaykur Rizespor karşısında formasını giydiği Galatasaray'da 13 maça çıktı. 10 kez rakip fileleri sarsıp 5 de asist yaptı. 989 daikada toplam 15 defa tabelayı değiştirmeyi başaran hamleleri yaptı. Ortalama 99 dakikada bir skor katkısında bulundu.

Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

YENİDEN UYANDI

Victor Osimhen'in bu performansı Avrupa'daki dev kulüplerin iştahını artırdı. Major liglerin önemli takımları adeta yeniden uyanan dev için sıraya girdi. Golcü futbolcunun kadro dışı kalmasının ardından yakaladığı ritim, Ocak ayının hareketli geçeceğinin göstergesi olarak gösteriliyor.

Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

PSG PUSUDA

Geçen sezon 130 milyon Euro önermesine rağmen Napoli'nin teklifini geri çevirdiği PSG yine Osimhen'i istiyor. Gonçalo Ramos'un 1, Kolo Muani'nin ise 2 gol atabilmesi üzerine başkent temsilcisi nokta atışı yapbilmek amacında.

Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

İNGİLİZLER SIRADA

Fiziki özellikleri ile de fark yaratmayı başaran Victor Osimhen için İngiliz kulüpleri de sırada. Manchester United, Joshua Zirkzee'ye ek olarak bonservis ödemeye razı. Arsenal ve Chelsea de yine 9 numara isteğini yerine getirebilmek adına listesindeki ilk sıralardan birini Nijeryalı futbolcuya ayırdı. Newcastle'ın da istediği yönünde pek çok haber dış basında yer aldı.

Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

İTALYA'DA MI KALACAK?

Osimhen için en güçlü senaryolardan biri de İtalya'da kalması. Juventus ve Milan'ın istediği santrfor için Napoli'nin tavrı net. Ancak serbest kalma maddesi ödendiği takdirde yapabilecekleri bir şeyleri yok. Torino temsilcisinin 75 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Farklı kaynaklada Cristiano Guintoli'nin pazarlık yaparak bonservis bedelini düşürmeye çalıştığı ifade edildi. Görüşmelerin resmi boyutta da başlayacağı eklendi.

Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

NAPOLI'DEN ŞAMPİYONLUK ADIMI

Galatasaray'ın yakından takip ettiği Victor Osimhen ile ilgili süreçte Napoli'nin izleyeceği yol da belli oldu. Sarı kırmızılıların elde edeceği erken fesih bedelinin düşülmesi sonrasında şampiyonluk adımı atılacak.

Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

YILDIZLAR GÜNDEMDE

İtalyan temsilcisi için ülke basınında yer alan haberlere göre takımın en ihtiyaç duyulan bölgelerine takviyeler yapılacak. Medya bu strateji ile ilgili olarak; "Aurelio de Laurentiis, Antonio Conte'ye erken şampiyonluk hediyesi verecek. Bunun için de Osimhen'i satarak mali anlamda rahatlık sağlamayı hedefliyo" yorumunda bulunuyor.

Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

DORGU İLK HEDEF

Antonio Conte'nin transfer gerçekleşmesi halinde kadrosuna katmak istediği ilk isim Lecce forması giyen Patrick Dorgu. Danimarkalı sol bek daha önce Galatasaray'ın da listesinde bulunuyordu ancak o dönem imzalar atılamamıştı. Gelecek vaat eden futbolcunun güncel piysaa değeri 12 milyon Euro.

Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

SERIE A'DA 2. SIRADA

Napoli bu sezon Srie A'da çıktığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 32 puanla Atalanta'nın hemen ardından 2. sıraya yerleşti.

Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

SAKATLIĞINDA SON DURUM

Süper Lig'de Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Victor Osimhen için teknik direktör Okan Buruk, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde son durumu hakkında şunları söylemişti;

Osimhen'de de bir 2 haftalık süre gözüküyor. Çok eksildik oyuncularımızın bir an önce dönmesini istiyoruz."

Şampiyonluk hediyesi Victor Osimhen! Karar verildi görüşmeler başlıyor

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