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Malmö'den Galatasaray ve Beşiktaş karşılaştırması!

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Malmö ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi İsveç takımının teknik direktörü Henrik Rydström açıklamalarda bulundu. Rydström daha önce karşılaştıkları Beşiktaş ile sarı kırmızılıları da karşılaştırdı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 16:51 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 16:51
Malmö’den Galatasaray ve Beşiktaş karşılaştırması!

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UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek İsveç temsilcisi Malmö'nün teknik direktörü Henrik Rydström, iki takım arasında çok ciddi güç farkı olduğunu belirterek "Kazanmamız için büyük bir şey olması gerekiyor." dedi.

İsveçli teknik adam, yarın TSİ: 20.45'te başlayacak müsabakanın yapılacağı Yeni Malmö Stadı'nda düzenlenen ve futbolculardan Colin Rösler'in de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nde bu sezon Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenildiklerinin hatırlatılması üzerine Rydström, "Galatasaray'ı Beşiktaş'a göre daha güçlü görüyoruz. Daha ofansif bir takım. Beşiktaş'ta bunu göremedik. Beşiktaş o zamanlar daha zor bir süreçten geçiyordu. Galatasaray'ı daha sakin buluyoruz." diye konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde henüz 3 puan alan mavi-beyazlı takımın teknik direktörü, "Yarın kazanmamız gerekiyor. İyi bir lig geçirdik. Daha çok puanımız olabilirdi. Beşiktaş ile yaptığımız maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Taraftarımız bizi Galatasaray gibi takımlarla kıyaslıyor. Güçlü rakiplere rağmen iyi maçlar çıkardık. Yarın en zor maçlardan biri olacak. Galatasaray, hücum oyununu çok iyi uyguluyor. Maçı kazanmak için sadece defans yapmak yetmeyecektir. Galatasaray'ın bizi yavaşlatmasına izin vermemeliyiz. Kalecimize yardımcı olabilir, kalemizi koruyabiliriz. Ancak 11 futbolcuyu sadece kaleyi korumak için kullanmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin oynayamayacağının hatırlatılması üzerine Rydström, "Üç kişinin olmaması bir şeyi değiştirmeyecek. Galatasaray hala çok güçlü bir takım. Dürüst olmak gerekirse biz Galatasaray'ın yakınında değiliz. Kazanmamız için büyük bir şey olması gerekiyor. Rangers, Olympiakos veya Beşiktaş'a karşı kazanmak gibi bir şey değil. Yarınki maçtan galip ayrılmamız için her şeyin iyi ve yolunda gitmesi gerek." şeklinde görüş belirtti.

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström. (AA)Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström. (AA)

İSVEÇ TEMSİLCİSİNDE KALECİ KRİZİ

Rydström, Galatasaray karşısında kaleyi 17 yaşındaki Joakim Persson'un koruyabileceğini söyledi.

Gençlerbirliği'nde bir dönem forma giyen Johan Dahlin'in sakatlığı, diğer kaleci Ricardo Friedrich'in de hastalığı olduğunu belirten 48 yaşındaki teknik adam, "Ricardo, çok hasta. Kendisini iyi hissetmiyor. Yarın oynayıp oynamayacağıyla ilgili cevap veremem. Dün doktorlarıyla konuştuğumda durumu kötüydü. Bugün doktorlarıyla görüşmedim. Risk almak istemediğimiz için bugün antrenmana çıkarmadık." diye konuştu.

Rydström, 17 yaşındaki kaleci Persson ile ilgili "Persson, büyük bir yetenek. A takımla olmasının bir sebebi var. 2007 doğumlu olmasına rağmen fiziksel açıdan başka seviyede. Dahlin ve Friedrich'in olmamasını çok düşünmüyorum. Yarın her türlü kalede biri olacak. Kalecimiz genç ve tecrübesiz ama bu durum daha iyi olabilir." dedi.

"LİGİN ERKEN BİTMESİ TAKIMLARI ZORLUYOR"

Henrik Rydström, iklim koşullarından dolayı Kuzey ülkelerinde sezonların erken bitmesinin takımları zorladığını dile getirdi.
Şampiyon oldukları 2024 sezonunun kasım ayının başında bittiğini belirten İsveçli teknik adam, "Ligin erken bitmesi hem İsveç hem de Norveç takımlarını zorluyor. Takımlar kopmuş oluyor. Yarınki müsabakanın bir önceki maç gibi olmamasını umuyoruz. Motivasyonda bir sıkıntı yok ancak konsantrasyonda zorluk olabiliyor. Düzenli maçlar oynanmadığında konsantrasyon sağlamakta zorlanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray İsveçte golcülerinden yoksunGalatasaray İsveçte golcülerinden yoksun
Galatasaray İsveç'te golcülerinden yoksun

RÖSLER: "DÜNYANIN EN İYİ HÜCUM OYUNCULARI OLAN BİR TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Norveçli stoper Colin Rösler ise Galatasaray'ın hücum gücüne vurgu yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın kalitesine değinen 24 yaşındaki stoper, "Yarınki maçın eğlenceli olacağını düşünüyorum. Dünyanın en iyi hücum oyuncuları olan bir takımla karşılaşacağımız için heyecanlıyım." dedi.

Rösler, Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlıklarınedeniyle yarınki maçta forma giyemeyeceğinin hatırlatılması üzerine "Üç güçlü oyuncu olmasa da Galatasaray'ın çok fazla iyi oyuncusu var. Onlar yoklar diye daha rahat değiliz." diye konuştu.

Kalecilerden Johan Dahlin'in sakatlığı, Ricardo Friedrich'in ise hastalığı bulunduğunu belirten Rösler, "Bütün kalecilerimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Şu anda kimin kalede olacağı kesinleşmedi ancak hepsi iyi kaleciler. Kim olursa olsun en iyi sonucu almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Colin Rösler. (AA)Colin Rösler. (AA)

Yarınki müsabakayı kazanmak zorunda olmadıklarını dile getiren Rösler, "Daha üç maç var. Yarınki maçı kazanmamız bizim için büyük avantaj olur ancak kazanmaya mecbur değiliz. Başaramazsak daha 2 maçımız var." şeklinde görüş belirtti.

İsveç Ligi'nin yaklaşık 1 ay önce bittiğinin hatırlatılması üzerine Norveçli stoper, "Ne kadar uzun bir lig olsa da önümüzde maçlar var. Şu anki ilgi odağımız tatil değil." değerlendirmesinde bulundu.

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