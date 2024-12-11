2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın ev sahipleri açıklandı

2030 Dünya Kupası Fas, İspanya ve Portekiz'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. 2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.
DÜNYA KUPASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKELER
|Yıl
|Ev Sahibi Ülke
|1930
|Uruguay
|1934
|İtalya
|1938
|Fransa
|1950
|Brezilya
|1954
|İsviçre
|1958
|İsveç
|1962
|Şili
|1966
|İngiltere
|1970
|Meksika
|1974
|Batı Almanya
|1978
|Arjantin
|1982
|İspanya
|1986
|Meksika
|1990
|İtalya
|1994
|Amerika Birleşik Devletleri
|1998
|Fransa
|2002
|Güney Kore / Japonya
|2006
|Almanya
|2010
|Güney Afrika
|2014
|Brezilya
|2018
|Rusya
|2022
|Katar
|2026
|Amerika Birleşik Devletleri / Kanada / Meksika
|2030
(Planlandı)
|Portekiz / İspanya / Fas
|2034
(Planlandı)
|Suudi Arabistan
Bu tablo, hem geçmiş hem de gelecekteki planlanan ev sahiplerini kapsamaktadır. 2030 Dünya Kupası, üç kıtada düzenlenecek ilk turnuva olacak.