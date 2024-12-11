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2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri açıklandı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2030 ve 2034 Dünya Kupası ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 2030'daki organizasyon üç ülkede düzenlenecek. 2034 ise tek ülkede yapılacak.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 17:57 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 18:18
2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın ev sahipleri açıklandı

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2030 Dünya Kupası Fas, İspanya ve Portekiz'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. 2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

DÜNYA KUPASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKELER

Yıl Ev Sahibi Ülke
1930 Uruguay
1934 İtalya
1938 Fransa
1950 Brezilya
1954 İsviçre
1958 İsveç
1962 Şili
1966 İngiltere
1970 Meksika
1974 Batı Almanya
1978 Arjantin
1982 İspanya
1986 Meksika
1990 İtalya
1994 Amerika Birleşik Devletleri
1998 Fransa
2002 Güney Kore / Japonya
2006 Almanya
2010 Güney Afrika
2014 Brezilya
2018 Rusya
2022 Katar
2026 Amerika Birleşik Devletleri / Kanada / Meksika
2030
(Planlandı)		 Portekiz / İspanya / Fas
2034
(Planlandı)		 Suudi Arabistan

Bu tablo, hem geçmiş hem de gelecekteki planlanan ev sahiplerini kapsamaktadır. 2030 Dünya Kupası, üç kıtada düzenlenecek ilk turnuva olacak.

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