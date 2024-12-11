2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın ev sahipleri açıklandı

2030 Dünya Kupası Fas, İspanya ve Portekiz'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. 2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

DÜNYA KUPASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKELER

Yıl Ev Sahibi Ülke 1930 Uruguay 1934 İtalya 1938 Fransa 1950 Brezilya 1954 İsviçre 1958 İsveç 1962 Şili 1966 İngiltere 1970 Meksika 1974 Batı Almanya 1978 Arjantin 1982 İspanya 1986 Meksika 1990 İtalya 1994 Amerika Birleşik Devletleri 1998 Fransa 2002 Güney Kore / Japonya 2006 Almanya 2010 Güney Afrika 2014 Brezilya 2018 Rusya 2022 Katar 2026 Amerika Birleşik Devletleri / Kanada / Meksika 2030

(Planlandı) Portekiz / İspanya / Fas 2034

(Planlandı) Suudi Arabistan

Bu tablo, hem geçmiş hem de gelecekteki planlanan ev sahiplerini kapsamaktadır. 2030 Dünya Kupası, üç kıtada düzenlenecek ilk turnuva olacak.