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Malmö'de kaleci krizi! Galatasaray'ı sevindiren haber

Malmö'de as kaleci Johan Dahlin'in çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 2 Kasım'dan bu yana yok ve ne zaman geri döneceği belirsiz. 2020/2021 sezonunda Ankaragücü forması giyen Brezilyalı kaleci Ricardo Friedrich ise hastalığı nedeniyle son antrenmanda yer alamadı.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 15:53 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 15:53
Malmö’de kaleci krizi! Galatasaray’ı sevindiren haber

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Malmö'de Galatasaray maçı öncesi kaleci krizi yaşanıyor.

As kaleci Johan Dahlin'in çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 2 Kasım'dan bu yana yok ve ne zaman geri döneceği belirsiz. 2020/2021 sezonunda Ankaragücü forması giyen Brezilyalı kaleci Ricardo Friedrich ise hastalığı nedeniyle son antrenmanda yer alamadı.

MALMÖ TEKNİK DİREKTÖRÜ: "FRIEDRICH; BELLİ DEĞİL"

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, Friedrich'in durumu ve kaleci kriziyle ilgili, "Kalecimiz Ricardo'nun Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı belli değil. Gudjohnsen ise bu hafta sakatlık nedeniyle hiçbir şekilde idmana çıkamadı, Galatasaray maçında olmayacak." ifadelerini kullandı.

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KALEDE SADECE 1 MAÇI OLAN KALECİ

İsveç'ten Gasetten'in haberine göre Malmö kalesinde 17 yaşındaki kaleci Joakim Persson olacak. Daha önce sadece 1 resmi maçta kaleyi koruyan Persson, uluslararası anlamda ilk tecrübesini yaşayacak.

Persson, İsveç Kupası maçında ikinci lig ekibi Torslanda'ya karşı oynadı ve kalesinde 2 gol gördü.

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