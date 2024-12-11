SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Barış Alper Yılmaz'dan flaş talep!

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği mücadelede Manaj'ın sert müdahalesi sonucu sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Kemik ödemi ve dizinde esneme olan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık ekibinden özel bir istekten bulunduğu iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 11:28 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 11:28
Barış Alper Yılmaz’dan flaş talep!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği mücadelede Manaj'ın sert müdahalesi sonucu sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

Kemik ödemi ve dizinde esneme olan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık ekibinden özel bir istekten bulunduğu iddia edildi.

"TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMAK İSTİYORUM"

Zorlu bir fikstüre girecek Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gideceği Malmö deplasmanının ardından Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk edecek. Barış Alper Yılmaz, Fanatik'te yer alan habere göre 16 Aralık'ta oynanacak Trabzonspor maçında sahada olmak istediğini sağlık ekibine iletti.

VAR konuşmalarında 13 saniyelik gizemVAR konuşmalarında 13 saniyelik gizem
VAR konuşmalarında 13 saniyelik gizem

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CENTCOM PKK’ya gitti Blinken Türkiye’ye geliyor! ABD’de Suriye sancısı... YPG’yi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdı
Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Caber Kalesi! SMO Süleyman Şah Türbesi’ne yaklaştı
Kanlı Esad rejiminin ölüm kampı: Sednaya Hapishanesi! Ya bilinmeyenler... Mezze’den Tedmur’a...
Arz-ı Mev’ud melaneti Şam’da İsrail’in gözü Anadolu’da! PKK’lı Davut Koridoruna Ankara tokadı... Cevlani’nin mide bulandıran sessizliği
Suriye’de siyonist işgal: İsrail ordusu askeri alanları hedef alıyor! Esad ile Netanyahu anlaştı mı?
Beşşar Esad’ın insan mezbahası Sednaya Hapishanesi’nden kurtarılan Türk! 5 yıl gördüğü işkence yüzünden akli dengesini kaybetti konuşmuyor!
Talisca’nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Ocak ayında...
EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?
Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak
Son dakika | Suriye’de Deyrizor PKK’dan arındı! Muhalifler kontrolü sağladı
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor
Esad rejimi devrildi halk bayram etti! Kaç milyon Suriyeli dönecek? 2 milyonluk dönüş planı
Narin Güran cinayetinde taraflar karşı karşıya! Enes Güran baskı altında mı? Avukattan şoke eden iddia: Yeni deliller var
Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık
Çocuklara sosyal medya kısıtlamasında ABD ve Avustralya modeli! İhlal edene ceza var
SON DAKİKA