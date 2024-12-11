Barış Alper Yılmaz’dan flaş talep!

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği mücadelede Manaj'ın sert müdahalesi sonucu sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu.



Kemik ödemi ve dizinde esneme olan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık ekibinden özel bir istekten bulunduğu iddia edildi.



"TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMAK İSTİYORUM"



Zorlu bir fikstüre girecek Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gideceği Malmö deplasmanının ardından Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk edecek. Barış Alper Yılmaz, Fanatik'te yer alan habere göre 16 Aralık'ta oynanacak Trabzonspor maçında sahada olmak istediğini sağlık ekibine iletti.