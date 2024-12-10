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Okan Buruk'tan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz için açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı ve ödül aldığı Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Buruk, takımın Sivasspor maçında sakatlanan iki yıldızı Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın son durumunu aktardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 19:52 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 19:52
Okan Buruk’tan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz için açıklama!

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Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yılın şampiyon teknik direktörünü Galatasaray'ı çalıştıran ve son 2 sezonda ipi göğüsleyen Okan Buruk aldı.

Buruk aldığı ödülün ardından açıklamalarda bulunarak Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ile ilgili soruyu yanıtladı.

Okan Buruk yılın şampiyon teknik direktörü oldu (Takvim.com.tr)Okan Buruk yılın şampiyon teknik direktörü oldu (Takvim.com.tr)

İşte deneyimli çalıştırıcının sözleri;

Bence sakatlıklar çok fazla oluyor. Bu tür müdahaleler, basmalar çok fazla oluyor. Direkt olarak ayağına basılması bizi üzen şeylerden biri. Hakemin VAR'a gidip kırmızı kart görmemesi ön plana çıkmasına neden oldu. Barış, güçlü bir fiziğe sahip, şanslı da. Çok büyük bir sakatlık geçirmedi. Kemik ödemi ve dizinde bir sorun var. Güçlü bir oyuncu, Barış için zaman söyleyemiyorsunuz. En kısa zamanda....

Osimhen'in sakatlığında da yaklaşık 2 haftalık bir süre gözüküyor. Çok eksildik, oyuncularımızın bir an önce dönmesini istiyoruz. Geçen hafta 10 kişi oynadık, bir sonraki maçı 11 kişi oynayacağız. Bu açıdan iyi.

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