Okan Buruk’tan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz için açıklama!

Okan Buruk yılın şampiyon teknik direktörü oldu (Takvim.com.tr)

İşte deneyimli çalıştırıcının sözleri;

Bence sakatlıklar çok fazla oluyor. Bu tür müdahaleler, basmalar çok fazla oluyor. Direkt olarak ayağına basılması bizi üzen şeylerden biri. Hakemin VAR'a gidip kırmızı kart görmemesi ön plana çıkmasına neden oldu. Barış, güçlü bir fiziğe sahip, şanslı da. Çok büyük bir sakatlık geçirmedi. Kemik ödemi ve dizinde bir sorun var. Güçlü bir oyuncu, Barış için zaman söyleyemiyorsunuz. En kısa zamanda....

Osimhen'in sakatlığında da yaklaşık 2 haftalık bir süre gözüküyor. Çok eksildik, oyuncularımızın bir an önce dönmesini istiyoruz. Geçen hafta 10 kişi oynadık, bir sonraki maçı 11 kişi oynayacağız. Bu açıdan iyi.