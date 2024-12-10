Galatasaray’ın istediği yıldız için görüşmeler başladı! Cimbom’a kötü haber İşte bonservis bedeli

Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluk sonrası bu sezon da mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da ara transfer dönemine büyük önem veriliyor. Sarı kırmızılı ekipte yakalanan 6 puanlık farkın sağladığı motivasyonun yanı sıra Avrupa kupalarında da başarılı olma hedefi var.
TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcuların ardından Ocak ayında da aynı tutumu sergilemek ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, birçok oyuncuyu listesinde tutuyor. Başkan Dursun Özbek ve ekibi, teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyeti ile birlikte izleme komitesinden gelen isimler için görüşmelere başladı.
ÖNCELİK FORVET
Galatasaray'da transfer için ilk hedef belli oldu. Cimbom'da sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yeri doldurulmak isteniyor. Bunun için de pek çok isim gündemde. Özellikle İtalya'dan çok sayıda futbolcunun adı yurt dışı basınında yer alıyor.