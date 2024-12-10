Galatasaray’ın istediği yıldız için görüşmeler başladı! Cimbom’a kötü haber İşte bonservis bedeli

ORTA SAHAYA DOKUNUŞ

Teknik direktör Okan Buruk, forvet ile birlikte orta sahaya da takviye istiyor. Özellikle merkezde Kerem Demirbay'ın durumu net değil. Gurbetçi futbolcu ayrılırsa buraya bir transfer yapılacak. Ayrıca kanata da yine hamle yapılacak.

HAKIM ZIYECH'İ İSTİYORLAR

Galatasaray'da ikinci sezonunu hiç iyi geçirmeyen Haklim Ziyech'in Ocak ayında ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Faslı futbolcu için Arap ülkelerinden talipler var. Katar ve Suudi Arabistan takımlarından birine imza atması bekleniyor. Eski kulübü Ajax'ın da camiaya hava katması adına gündeminde olduğu öne sürülüyor.

YOLCULAR BELİRLENDİ

Liderlik koltuğunda 6 puanlık avantaj yakalayan Galatasaray'da takımdan gönderilecek isimler de belli oldu. İlk aşamada sezon başından bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Hakim Ziyech ile yollar ayrılacak. Yusuf Demir de talibi çıkması halinde gönderilecek. Bonservisi konusunda gereken kolaylık sağlanacak. Ancak öncelik kiralık verilerek tecrübe kazanmasını sağlamak.

İLK HEDEF ARIAS

Kanat konusunda Sallai'den daha skorer bir isim arayan Galatasaray'ın gündemine Jhon Arias girmişti. Kolombiyalı futbolcunun takıma kazandırılması adına görüşmeler başlamıştı. Ancak Fluminense'nin beklediği bonservis bedeli 20 milyon Euro'dan aşağı inmesi bekleniyor. Yönetim son teklifini 12 milyon Euro olarak iletti.