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Galatasaray'ın istediği yıldız için görüşmeler başladı! Cimbom'a kötü haber İşte bonservis bedeli

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de zirve grubunda yer alan Galatasaray, ara transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirebilmek adına yapacağı hamlelerle hem üst üste 3 şampiyonluk elde etmek hem 25. şampiyonluğu kazanıp 5. yıldızı takmak hem de Avrupa'da kupa kaldırmak amacında. Ayrıca hedefte Ziraat Türkiye Kupası da var. Listede birçok yıldız bulunuyor. Yönetimin ısrarcı olduğu ve görüşmelere başladığı bir ismin sürecinde beklenmeyen ve olumsuz gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 15:33 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 15:48
Galatasaray’ın istediği yıldız için görüşmeler başladı! Cimbom’a kötü haber İşte bonservis bedeli

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Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluk sonrası bu sezon da mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da ara transfer dönemine büyük önem veriliyor. Sarı kırmızılı ekipte yakalanan 6 puanlık farkın sağladığı motivasyonun yanı sıra Avrupa kupalarında da başarılı olma hedefi var.

Galatasaray’ın istediği yıldız için görüşmeler başladı! İşte bonservis

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcuların ardından Ocak ayında da aynı tutumu sergilemek ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, birçok oyuncuyu listesinde tutuyor. Başkan Dursun Özbek ve ekibi, teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyeti ile birlikte izleme komitesinden gelen isimler için görüşmelere başladı.

Galatasaray’ın istediği yıldız için görüşmeler başladı! İşte bonservis

ÖNCELİK FORVET
Galatasaray'da transfer için ilk hedef belli oldu. Cimbom'da sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yeri doldurulmak isteniyor. Bunun için de pek çok isim gündemde. Özellikle İtalya'dan çok sayıda futbolcunun adı yurt dışı basınında yer alıyor.

Galatasaray’ın istediği yıldız için görüşmeler başladı! İşte bonservis

ORTA SAHAYA DOKUNUŞ
Teknik direktör Okan Buruk, forvet ile birlikte orta sahaya da takviye istiyor. Özellikle merkezde Kerem Demirbay'ın durumu net değil. Gurbetçi futbolcu ayrılırsa buraya bir transfer yapılacak. Ayrıca kanata da yine hamle yapılacak.

Galatasaray’ın istediği yıldız için görüşmeler başladı! İşte bonservis

HAKIM ZIYECH'İ İSTİYORLAR
Galatasaray'da ikinci sezonunu hiç iyi geçirmeyen Haklim Ziyech'in Ocak ayında ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Faslı futbolcu için Arap ülkelerinden talipler var. Katar ve Suudi Arabistan takımlarından birine imza atması bekleniyor. Eski kulübü Ajax'ın da camiaya hava katması adına gündeminde olduğu öne sürülüyor.

Galatasaray’ın istediği yıldız için görüşmeler başladı! İşte bonservis

YOLCULAR BELİRLENDİ
Liderlik koltuğunda 6 puanlık avantaj yakalayan Galatasaray'da takımdan gönderilecek isimler de belli oldu. İlk aşamada sezon başından bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Hakim Ziyech ile yollar ayrılacak. Yusuf Demir de talibi çıkması halinde gönderilecek. Bonservisi konusunda gereken kolaylık sağlanacak. Ancak öncelik kiralık verilerek tecrübe kazanmasını sağlamak.

Galatasaray’ın istediği yıldız için görüşmeler başladı! İşte bonservis

İLK HEDEF ARIAS
Kanat konusunda Sallai'den daha skorer bir isim arayan Galatasaray'ın gündemine Jhon Arias girmişti. Kolombiyalı futbolcunun takıma kazandırılması adına görüşmeler başlamıştı. Ancak Fluminense'nin beklediği bonservis bedeli 20 milyon Euro'dan aşağı inmesi bekleniyor. Yönetim son teklifini 12 milyon Euro olarak iletti.

Galatasaray’ın istediği yıldız için görüşmeler başladı! İşte bonservis

İKİ TARAFLI PRES
Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüpte oynamak istediğini açıklayan Jhon Arias için devrede olan Aslan, yıldız futbolcuyu iki isimle ikna etmeye çalışıyor. Milli takımdan arkadaşı Davinson Sanchez ile sarı kırmızılı forma ile başarılı bir kariyer geçiren ve şu anda Fluminense'de oynayan Felipe Melo sürecin olumlu tamamlanması adına uğraş veriyor.

Galatasaray’ın istediği yıldız için görüşmeler başladı! İşte bonservis

2 TAKIM TALİP
Yıldız futbolcunun transferinde Galatasaray tek değil. Yönetimin geride bırakması gereken iki kulüp söz konusu. Brezilya'dan Cruzeiro ve Palmeiras, Jhon Arias'ı kadrosuna katabilmek için görüşmelerde bulunuyor. Ancak Fluminense'nin yüzde 50'sine sahip olduğu oyuncusunu ucuza bırakmaya niyeti yok. Müzakerelerin uzamasındaki en büyük sebep de bu.

Galatasaray’ın istediği yıldız için görüşmeler başladı! İşte bonservis

CUMARTESİ RESMİ GÖRÜŞME YAPILDI
Brezilya basınına göre Palmeiras, Jhon Arias için cumartesi günü Fluminense ile masaya oturdu ve ilk görüşme gerçekleştirildi. Medyada yer alan haberlerde 15 milyon Euro civarında bir bonservisle Kolombiyalı kanat oyuncusunun yeşil beyazlı ekibe imza atabileceği ifade edildi.

Galatasaray’ın istediği yıldız için görüşmeler başladı! İşte bonservis

"SAÇMA SAPAN KONUŞMAYI BIRAKALIM"
27 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada geleceği hakkında takımdan ayrılacağı yönündeki habere ise tepki gösterdi. Brezilyalı bir muhabirin X platformundaki paylaşıma "Saçma sapan konuşmayı bırakalım" yorumunda bulundu.

Galatasaray’ın istediği yıldız için görüşmeler başladı! İşte bonservis

TRANSFERİ MERAK KONUSU
Jhon Arias'ın bu mesajı sonrasında transferinin nasıl bir seyir göstereceği merakla bekleniyor. Ancak Palmeiras'ın teklifinin diğer takımların önüne geçtiği ve sürecin yeşil beyazlı ekibin lehine sonuçlanabileceği konuşuluyor. Galatasaray'ın ise son ana kadar şansını zorlamasıb ekleniyor.

Galatasaray’ın istediği yıldız için görüşmeler başladı! İşte bonservis

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