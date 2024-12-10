Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a şike yanıtı: Şike ima eden şerefsizdir

Acun Ilıcalı, Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti (AA) TİYATRONUN ÖTESİNDE Ilıcalı konuşmasının devamında; "Tiyatro değil artık başka bir boyuta geçti. Hollywood filmi. Son sahnesi de oyuncum sakatlandı suçlu Fenerbahçe. Yazıklar olsun diyoruz. Bizim için futbolcuların hayatı çok önemli Onlar için Fenerbahçeli futbolcuların hayatı önemli olmayabilir. Biz ölüm tehlikesi atlattığımızda geçmiş olsun mesajı olmadı. Bizim için bütün futbolcular değerlidir. Bizim tepkimiz Galatasaraylı futbolculara bireysel değildir. Türk futboluna çirkinlik bulaştırmak için çaba içindesiniz. Biz adalet istiyoruz. Adil bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah adil sezonda kimin ne olduğu görülür diyorum." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı her kulvada şanslarını zorlayacaklarını söyledi (AA) "ARADA KALİTE FARKI VAR" İki kulübün arasında kalite farkı olduğunu dile getiren Ilıcalı; "Üzülerek söylüyorum, inşallah bu çirkinlikler biter. Rakiple olan eleştirilerimize ve rakibin suçlamalarına bakın. Aradaki kalite farkını göreceksiniz. Galatasaraylı yöneticilere sesleniyorum. Böyle konuşan yöneticileri geri planda tutun. Türk futbolunu kirletmeyin." sözlerini sarf etti.

Acun Ilıcalı Galatasaray'a sert yanıt verdi (AA) "TÜM KULVARLARDA SONUNA KADAR ŞANSIMIZI ZORLAYACAĞIZ"

Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçı hakkında ise; "Zor bir kura çektik Avrupa kupaları için. Takımımız çok güzel bir şekilde ülkemizi temsil ediyor ve güzel puanlar alıyor. Athletic Bilbao maçı çok önemli. Her zaman olduğu gibi oyuncularımıza ve hocamıza güveniyoruz. İnşallah ülkemizi gururlandıracak bir skorla ayrılırız. Her kupada iddialıyız. Sonuna kadar hepsini zorlayacağız. Takımımıza güveniyoruz. Umarım yarın da güzel bir gün olur." yorumunda bulundu.