Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a şike yanıtı: Şike ima eden şerefsizdir

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hareketin yankıları sürüyor. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, söz konusu gündem ile ilgili olarak, "Üç hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu, kasıtlı olarak Barış Alper'i katletti." açıklamasında bulunmuştu. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde bu sözlere yanıt verdi.
Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katıldı (AA)
GEÇMİŞ OLSUN VE ADALET MESAJI
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Barış Alper Yılmaz için geçmiş olsun dileklerini iletip, Galatasaray'a tepki göstereek, "Geçmiş olsun diyorum. Kimsenin yaralanması ve üzülmesini istemeyiz. Bizim futbolcularımız hayati tehlike atlatırken Trabzon'da, Trabzonspor camiasını kastetmiyorum, karşı tarafın yaklaşımını biliyorsunuz. Biz Fenerbahçeyiz. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Kendi oyuncusu sakatlandıktan sonra Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizim kulübümüz suçlayıp hedef göstermesi, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe'yle birleştirmeye çalışması..." diye konuştu.
Acun Ilıcalı (AA)
"BÖYLE ARSIZ, ADİ BİR SUÇLAMA GÖRDÜNÜZ MÜ?"
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün Manaj ile ilgili sözlerine yanıt veren Acun Ilıcalı; "Galatasaray Kulübü'ne sesleniyorum. Yöneticilerinizin konuşmaları sizi temsil ediyor. Yöneticiniz bizimle ilgili çirkin şekilde şike imasında bulundu haberiniz olsun. Yöneticiniz bizimle ilgili Rey Manaj konusunda bizim maçta oynamadı diyerek şike yaptığımız ima etti. Böyle arsız, adi bir suçlama gördünüz mü? Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz şike yaptınız diyorsunuz. Yapı var diyorsunuz." dedi.