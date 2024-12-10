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Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a şike yanıtı: Şike ima eden şerefsizdir

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Sivasspor - Galatasaray maçının ardından sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'ten kendilerine yöneltilen sözlerle ilgili olarak; "Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. İnsanlar, birinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 15:58 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 16:10
Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a şike yanıtı: Şike ima eden şerefsizdir

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hareketin yankıları sürüyor. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, söz konusu gündem ile ilgili olarak, "Üç hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu, kasıtlı olarak Barış Alper'i katletti." açıklamasında bulunmuştu. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde bu sözlere yanıt verdi.

Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katıldı (AA)Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katıldı (AA)

GEÇMİŞ OLSUN VE ADALET MESAJI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Barış Alper Yılmaz için geçmiş olsun dileklerini iletip, Galatasaray'a tepki göstereek, "Geçmiş olsun diyorum. Kimsenin yaralanması ve üzülmesini istemeyiz. Bizim futbolcularımız hayati tehlike atlatırken Trabzon'da, Trabzonspor camiasını kastetmiyorum, karşı tarafın yaklaşımını biliyorsunuz. Biz Fenerbahçeyiz. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Kendi oyuncusu sakatlandıktan sonra Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizim kulübümüz suçlayıp hedef göstermesi, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe'yle birleştirmeye çalışması..." diye konuştu.

Acun Ilıcalı (AA)Acun Ilıcalı (AA)

"BÖYLE ARSIZ, ADİ BİR SUÇLAMA GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün Manaj ile ilgili sözlerine yanıt veren Acun Ilıcalı; "Galatasaray Kulübü'ne sesleniyorum. Yöneticilerinizin konuşmaları sizi temsil ediyor. Yöneticiniz bizimle ilgili çirkin şekilde şike imasında bulundu haberiniz olsun. Yöneticiniz bizimle ilgili Rey Manaj konusunda bizim maçta oynamadı diyerek şike yaptığımız ima etti. Böyle arsız, adi bir suçlama gördünüz mü? Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz şike yaptınız diyorsunuz. Yapı var diyorsunuz." dedi.

Acun Ilıcalı, Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti (AA)Acun Ilıcalı, Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti (AA)

TİYATRONUN ÖTESİNDE

Ilıcalı konuşmasının devamında; "Tiyatro değil artık başka bir boyuta geçti. Hollywood filmi. Son sahnesi de oyuncum sakatlandı suçlu Fenerbahçe. Yazıklar olsun diyoruz. Bizim için futbolcuların hayatı çok önemli Onlar için Fenerbahçeli futbolcuların hayatı önemli olmayabilir. Biz ölüm tehlikesi atlattığımızda geçmiş olsun mesajı olmadı. Bizim için bütün futbolcular değerlidir. Bizim tepkimiz Galatasaraylı futbolculara bireysel değildir. Türk futboluna çirkinlik bulaştırmak için çaba içindesiniz. Biz adalet istiyoruz. Adil bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah adil sezonda kimin ne olduğu görülür diyorum." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı her kulvada şanslarını zorlayacaklarını söyledi (AA)Acun Ilıcalı her kulvada şanslarını zorlayacaklarını söyledi (AA)

"ARADA KALİTE FARKI VAR"

İki kulübün arasında kalite farkı olduğunu dile getiren Ilıcalı; "Üzülerek söylüyorum, inşallah bu çirkinlikler biter. Rakiple olan eleştirilerimize ve rakibin suçlamalarına bakın. Aradaki kalite farkını göreceksiniz. Galatasaraylı yöneticilere sesleniyorum. Böyle konuşan yöneticileri geri planda tutun. Türk futbolunu kirletmeyin." sözlerini sarf etti.

Acun Ilıcalı Galatasaray'a sert yanıt verdi (AA)Acun Ilıcalı Galatasaray'a sert yanıt verdi (AA)

"TÜM KULVARLARDA SONUNA KADAR ŞANSIMIZI ZORLAYACAĞIZ"
Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçı hakkında ise; "Zor bir kura çektik Avrupa kupaları için. Takımımız çok güzel bir şekilde ülkemizi temsil ediyor ve güzel puanlar alıyor. Athletic Bilbao maçı çok önemli. Her zaman olduğu gibi oyuncularımıza ve hocamıza güveniyoruz. İnşallah ülkemizi gururlandıracak bir skorla ayrılırız. Her kupada iddialıyız. Sonuna kadar hepsini zorlayacağız. Takımımıza güveniyoruz. Umarım yarın da güzel bir gün olur." yorumunda bulundu.

Acun Ilıcalı ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (AA)Acun Ilıcalı ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (AA)

"ŞİKE İMASINDA BULUNAN ŞEREFSİZDİR"
Metin Öztürk'ün sözleri üzerine Ilıcalı; "Ben de kendisine ağır bir şekilde suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. Açık açık söylüyorum. İnsanlar, birinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler! İnşallah bu çirkinlikler biter." yanıtını verdi.

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