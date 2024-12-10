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Galatasaray'da ilk imza geldi! Resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, devre arası transfer dönemi başlamadan ilk adımını attı. Sarı kırmızılılar, Ocak ayı öncesinde Metehan Baltacı'nın kontratını 4 yıl uzattığını kamuoyuna duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 18:49 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 18:57
Galatasaray’da ilk imza geldi! Resmen açıklandı

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Bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar kadrosuna katacağı isimler kadar göndereceği futbolcular konusunda da aktif bir dönem geçirecek.

Galatasaray’da ilk imza geldi! Resmen açıklandı

İLK İMZA GELDİ

Cimbom'da diğer yandan mevcut oyuncuların durumu da değerlendiriliyor. Takımda kalması istenen veya kontratı sona erecek futbolcularla birlikteliğin devam edilmesi adına adımlar atılmaya başlandı. Hem de ara transfer dönemi beklenmeden. İlk imza da geldi.

Galatasaray’da ilk imza geldi! Resmen açıklandı

METEHAN'IN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Galatasaray, genç futbolcusu Metehan Baltacı'nın kontratını uzattığını açıkladı. 22 yaşındaki futbolcu önümüzdeki 4 yıl boyunca sarı kırmızılı formayı terletmeye devam edecek.

Galatasaray’da ilk imza geldi! Resmen açıklandı

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Kulüp tarafından Metehan hakkında yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Galatasaray’da ilk imza geldi! Resmen açıklandı

ALT YAPIDAN YETİŞTİ

Metehan Baltacı futbol hayatına Galatasaray alt yapısında başladı. 2012-2021 yılları arasında burada forma giydi. Ardından İskenderunspor ve Manisa FK'ya kiralandı. Son olarak yine Eyüpspor'da kiralık olarak forma giydi ve şampiyon kadroda yer alan isimlerden biri oldu. Metehan'ın 2022-2023 sezonunda da Galatasaray ile şampiyonluğu bulunuyor.

Galatasaray’da ilk imza geldi! Resmen açıklandı

7 MAÇA ÇIKTI

Genç stoper bu sezon 7 karşılaşmada Galatasaray'ı temsil etti. Toplamda 287 dakika sahada kaldı. Son oynadığı Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Geleceğin önemli stoperlerinden biri olarak görülen Metehan, Ümit Milli Takım ile de 22 kez sahaya çıktı.

Galatasaray’da ilk imza geldi! Resmen açıklandı

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