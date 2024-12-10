Galatasaray’da ilk imza geldi! Resmen açıklandı

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA Kulüp tarafından Metehan hakkında yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

ALT YAPIDAN YETİŞTİ Metehan Baltacı futbol hayatına Galatasaray alt yapısında başladı. 2012-2021 yılları arasında burada forma giydi. Ardından İskenderunspor ve Manisa FK'ya kiralandı. Son olarak yine Eyüpspor'da kiralık olarak forma giydi ve şampiyon kadroda yer alan isimlerden biri oldu. Metehan'ın 2022-2023 sezonunda da Galatasaray ile şampiyonluğu bulunuyor.

7 MAÇA ÇIKTI Genç stoper bu sezon 7 karşılaşmada Galatasaray'ı temsil etti. Toplamda 287 dakika sahada kaldı. Son oynadığı Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Geleceğin önemli stoperlerinden biri olarak görülen Metehan, Ümit Milli Takım ile de 22 kez sahaya çıktı.