Galatasaray’da ilk imza geldi! Resmen açıklandı

Bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar kadrosuna katacağı isimler kadar göndereceği futbolcular konusunda da aktif bir dönem geçirecek.
Bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar kadrosuna katacağı isimler kadar göndereceği futbolcular konusunda da aktif bir dönem geçirecek.
İLK İMZA GELDİ
Cimbom'da diğer yandan mevcut oyuncuların durumu da değerlendiriliyor. Takımda kalması istenen veya kontratı sona erecek futbolcularla birlikteliğin devam edilmesi adına adımlar atılmaya başlandı. Hem de ara transfer dönemi beklenmeden. İlk imza da geldi.
METEHAN'IN SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Galatasaray, genç futbolcusu Metehan Baltacı'nın kontratını uzattığını açıkladı. 22 yaşındaki futbolcu önümüzdeki 4 yıl boyunca sarı kırmızılı formayı terletmeye devam edecek.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Kulüp tarafından Metehan hakkında yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
ALT YAPIDAN YETİŞTİ
Metehan Baltacı futbol hayatına Galatasaray alt yapısında başladı. 2012-2021 yılları arasında burada forma giydi. Ardından İskenderunspor ve Manisa FK'ya kiralandı. Son olarak yine Eyüpspor'da kiralık olarak forma giydi ve şampiyon kadroda yer alan isimlerden biri oldu. Metehan'ın 2022-2023 sezonunda da Galatasaray ile şampiyonluğu bulunuyor.
7 MAÇA ÇIKTI
Genç stoper bu sezon 7 karşılaşmada Galatasaray'ı temsil etti. Toplamda 287 dakika sahada kaldı. Son oynadığı Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Geleceğin önemli stoperlerinden biri olarak görülen Metehan, Ümit Milli Takım ile de 22 kez sahaya çıktı.