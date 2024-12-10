Jose Mourinho’dan Beşiktaş’a gönderme: 10 maçın 8’ini biz kazanırız!

Jose Mourinho, Athletic Bilbao'nun çözülmesi konusunda zor bir takım olmadığını dile getirdi (AA) "SÜRPRİZLERİ OLAN BİR TAKIM DEĞİLLER"

Rakip takım hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Bilbao'nun sürprizlerle dolu bir takım olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı bir takım, oyuncuları aynı ve yaptıkları şeyleri iyi şekilde sürdürüyorlar. Savunmaları, hücumları çok net. Oyuncularımla yaptığım toplantıda 'Bilbao karmaşık değil! Analiz karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık' dedim. Zor bir maç olacak ama sürprizlerle dolu olmayacak." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho şampiyonluğa inandığını belirtti (AA) "ŞAMPİYONLUĞA İNANCIM TAM"

Süper Lig'deki hedeflerine de değinen Mourinho, "Önceliğim her zaman bir sonraki maç. Bilbao maçından sonra önceliğimiz yine Süper Lig olacak. Puan farkı 3'e düştü, şimdi 6 ama lig uzun bir maraton. Takıma inanıyorum, şampiyon olacağımıza inanıyorum." dedi.

Jose Mourinho, Pep Guardiola'yı sevdiğini söyledi (AA) "PEP'İ SEVİYORUM"

Finansal Fair Play kurallarına atıfta bulunan Mourinho, "Pep Guardiola, beni seviyor ve ben de onu seviyorum. Küme düşmelerini istemiyorum. Ben adaleti görmek isterim! Küçük takımlar limitlerini 5-10 euro açtığında ceza alıyor. Roma'da bu limit sıkıntısını çektim. Büyüklerin bu çarktan kaçabilmesini doğru bulmuyorum. Tek istediğim adalet, karşılıklı kötü niyet asla yok." şeklinde konuştu.

Jose Mourinho Nico ve Inaki Williams kardeşlere dikkat etmeleri gerektiğini söyledi (AA) WILLIAMS KARDEŞLER İÇİN UYARI!

Bilbao'nun oyun planına dikkat çeken Mourinho, "Bilbao'nun kanatlarında oynayan iki kardeş çok tehlikeli! Geriden gelen oyuncuları da ceza sahasına girmek için agresif. Siz de iyi analiz etmişsiniz ama nasıl bir oyun oynayacağımı söyleyemem. Kısıtlı bir kadromuz var, Çağlar Söyüncü kulübede olacak. Zamana ihtiyacı var. Slavia Prag iyi takım, savaştık ve kazandık. Bilbao maçında da sonucu alabileceğimizi düşünüyorum." dedi.