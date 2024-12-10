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Jose Mourinho'dan Beşiktaş'a gönderme: 10 maçın 8'ini biz kazanırız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynayacakları Athletic Bilbao maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Rakibin önemli silahları bulunduğunu ifade eden Portekizli çalıştırıcı, Williams kardeşlerin tehlikeli olduğunu söyledi. 3 puanın kendileri için yeterli göründüğünü belirten Mourinho, Beşiktşa derbisi hakkında ise, "Beşiktaş maçını 10 defa oynansak 8'ini biz kazanırdık. 1 maç berabere biterdi. 1 maçı Beşiktaş kazanırdı." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 19:32 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 19:58
Jose Mourinho’dan Beşiktaş’a gönderme: 10 maçın 8’ini biz kazanırız!

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin kritik 6. haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli antrenörün sözleri...

Jose Mourinho işlerinin zor olduğunu anlattı (AA)Jose Mourinho işlerinin zor olduğunu anlattı (AA)

"İŞİMİZ ZOR"
Jose Mourinho, Athletic Bilbao karşısındaki zorluğa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı; "Çok zorlu bir maç olacak. Avrupa'da fikstürümüz zor oldu. Herkes evinde oynadığı maçlarda kolay takımlarla karşılaşmak ister. Bizim işimiz zor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Onların hedefi üst sıralarda bitirmek. Final kendi evlerinde olacağı için bu onlara ekstra motive olacak. İçinde bulunduğumuz zor durumlar var. Fred cezalı, kadroya yazamadığımız oyuncular var. Bir üst tura çıkmak istiyoruz. Lyon maçı da çok zorlu olacak. Biz son maçlara bırakmak istemiyoruz bu yüzden evimizde oynayacağımız bu iki maçtan bir şeyler almamız gerekiyor."

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

"MOTİVASYON KISMI KOLAY"
Motivasyon konusuna değinen Mourinho, "Motivasyon kısmı kolay. Yarın iyi bir takıma karşı oynayacağız bu da motivasyonu doğal olarak kendiliğinden sağlanır. Kaybettiğimiz maçlarda bir sonraki maçı bir an önce oynayıp kazanmak istiyoruz. Motivasyon problemimiz bu yüzden yok. Bugün herkesin katılımıyla güzel bir taktiksel antrenman yaptık. Taktiksel olarak her şey çok net." dedi.

Jose Mourinho, Athletic Bilbao'nun çözülmesi konusunda zor bir takım olmadığını dile getirdi (AA)Jose Mourinho, Athletic Bilbao'nun çözülmesi konusunda zor bir takım olmadığını dile getirdi (AA)

"SÜRPRİZLERİ OLAN BİR TAKIM DEĞİLLER"
Rakip takım hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Bilbao'nun sürprizlerle dolu bir takım olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı bir takım, oyuncuları aynı ve yaptıkları şeyleri iyi şekilde sürdürüyorlar. Savunmaları, hücumları çok net. Oyuncularımla yaptığım toplantıda 'Bilbao karmaşık değil! Analiz karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık' dedim. Zor bir maç olacak ama sürprizlerle dolu olmayacak." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho şampiyonluğa inandığını belirtti (AA)Jose Mourinho şampiyonluğa inandığını belirtti (AA)

"ŞAMPİYONLUĞA İNANCIM TAM"
Süper Lig'deki hedeflerine de değinen Mourinho, "Önceliğim her zaman bir sonraki maç. Bilbao maçından sonra önceliğimiz yine Süper Lig olacak. Puan farkı 3'e düştü, şimdi 6 ama lig uzun bir maraton. Takıma inanıyorum, şampiyon olacağımıza inanıyorum." dedi.

Jose Mourinho, Pep Guardiola'yı sevdiğini söyledi (AA)Jose Mourinho, Pep Guardiola'yı sevdiğini söyledi (AA)

"PEP'İ SEVİYORUM"
Finansal Fair Play kurallarına atıfta bulunan Mourinho, "Pep Guardiola, beni seviyor ve ben de onu seviyorum. Küme düşmelerini istemiyorum. Ben adaleti görmek isterim! Küçük takımlar limitlerini 5-10 euro açtığında ceza alıyor. Roma'da bu limit sıkıntısını çektim. Büyüklerin bu çarktan kaçabilmesini doğru bulmuyorum. Tek istediğim adalet, karşılıklı kötü niyet asla yok." şeklinde konuştu.

Jose Mourinho Nico ve Inaki Williams kardeşlere dikkat etmeleri gerektiğini söyledi (AA)Jose Mourinho Nico ve Inaki Williams kardeşlere dikkat etmeleri gerektiğini söyledi (AA)

WILLIAMS KARDEŞLER İÇİN UYARI!
Bilbao'nun oyun planına dikkat çeken Mourinho, "Bilbao'nun kanatlarında oynayan iki kardeş çok tehlikeli! Geriden gelen oyuncuları da ceza sahasına girmek için agresif. Siz de iyi analiz etmişsiniz ama nasıl bir oyun oynayacağımı söyleyemem. Kısıtlı bir kadromuz var, Çağlar Söyüncü kulübede olacak. Zamana ihtiyacı var. Slavia Prag iyi takım, savaştık ve kazandık. Bilbao maçında da sonucu alabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Jose Mourinho'dan Beşiktaş mağlubiyeti için flaş sözler (AA)Jose Mourinho'dan Beşiktaş mağlubiyeti için flaş sözler (AA)

BEŞİKTAŞ İLE 10 DEFA OYNASAK 8'İNİ BİZ KAZANIRDIK"
Beşiktaş maçına dair düşüncelerini paylaşan Mourinho, "Beşiktaş maçı öz güvenimizi etkilemedi. Daha iyi olan bizdik, bir gol atmış olsaydık o maçı rahat alırdık. O maç mutluluğumuzu etkiledi ama öz güvenimizi değiştirmedi. Beşiktaş maçını 10 defa oynansak 8'ini biz kazanırdık. 1 maç berabere biterdi. 1 maçı Beşiktaş kazanırdı." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho Avrupa Ligi'nde 3 puanın kendilerine yeterli olacağını söyledi (AA)Jose Mourinho Avrupa Ligi'nde 3 puanın kendilerine yeterli olacağını söyledi (AA)

"3 PUAN YETERLİ OLACAKTIR"
Avrupa Ligi'ndeki hesaplara değinen Mourinho, "Artık puanlara ve datalara bakıyoruz. Hissiyatımız, 3 puanın yani 11 puanın bir üst tur için yeterli olacağını düşünüyoruz. Play-Off turunu da geçmeyi düşünmeliyiz. Puan + puan alarak da sonuç iyi olabilir." dedi.

Çağlar söyüncü (AA)Çağlar söyüncü (AA)

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ise "Beşiktaş maçını unutmalıyız. Futbol kuralları içerisinde Bilbao'yu yenmek için her şeyimizi vereceğiz." diyerek takımın mücadele azmini vurguladı.

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