Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

ICARDI'NİN YERİNE KİM GELECEK? Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatan Mauro Icardi, Galatasaray'ın transfer gündeminde ilk sırayı aldı. Arjantinli futbolcunun yerine yapılacak takviye, ikinci devrenin de seyrini belirleyebilir. Tangocu yıldız da ülkesinde sürdürdüğü tedavi süreci ile birlikte en hazır şekilde dönmeyi hedefliyor.

2 YOLCU BELİRLENDİ Galatasaray'ın Ocak ayında göndermeyi planladığı iki isim belli oldu. Buna göre sezon başında kontraıt uzatılan Hakim Ziyech ile Rapid Wien'den geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Yusuf Demir'in bileti kesildi. Talipleri çıktığı an kolaylık sağlanacak. Faslı yıldızın koontratının feshi de gündemde.

OSIMHEN BELİRLEYİCİ OLACAK Galatasaray'da ara transferin hareketli geçmesini sağlayacak isimlerin başında Victor Osimhen geliyor. Nijeryalı forvet, İtalya'da gündemden düşmüyor. Her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Diğer yandan Napoli'nin yaşadığı süreç için de adı sürekli konuşuluyor. Lukaku ile sık sık kıyaslanıyor. Takımdan ayrılması halinde yeni bir forvet daha alınması gerekiyor.

"DAHA DÜŞÜĞÜ VAR MI?" Canale 8'de yayınlanan 'Linea Calcio' programında konuşan gazeteci Paolo Del Genio, şampiyonluk potasındaki takımlar arasında en az ve büyük farkla aşağıda gol atan takım olmasın edeniyle Napoli'yi eleştirdi. Del Genio; "Politano'nun xG'si 0.1. Bu kadar düşük rakamlara sahip hücum oyuncusu var mı ortalıkta bilmiyorum. Şu ana kadar 28 gol atıldı. Alternatif olarak baktığınız zaman gönderilen Osimhen var. Onu unutuyoruz. O olsaydı bugün farklı şeyler konuşabilirdik. Ortada çok bariz fark var" yorumunda bulundu.