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Galatasaray'da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de zirve potasında yer alan Galatasaray, transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı kırmızılıların gelecek oyuncular kadar gidecek isimlerde gündemi bir hayli yoğun. Her kulvarda zirveyi hedefleyen Aslan'a yıldız futbolcusundan kötü haber geldi. Yeni seneden itibaren farklı bir kulübe imza atacağı iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 22:19 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 22:19
Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, zorlu deplasmandan 3 gol ve 3 puanla döndü. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Cimbom, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybetmesi sonrasında puan farkını da 6'ya çıkararak zirvede şimdilik yalnız kaldı ve önemli bir avantajı eline geçirdi.

Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

Galatasaray'da alınan galibiyet kadar yakalanan hava da dikkat çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerini Malmö maçına daha motive şekilde hazırlıyor. Alınacak 3 puanla birlikte bu arenada da önemli bir avantaj sağlanmak isteniyor. İsveç deplasmanı ile zor bir karşılaşmada galibiyet mücadelesi verecek olan Aslan'da futbolcular özellikle Sivasspor karşısında yaşadıkları olay sonrasında daha da hırslanmış durumda.

Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ezeli rakiplerinin önünde sürdürdüğü şampiyonluk yarışını kupa ile taçlandırarak toplamda 25. kez şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da kollar sıvandı. Takıma kazandırılacak oyuncular belirlenmeye devam ederken görüşmeler de sıklaştırıldı. Hedef nokta atışlarıyla birlikte doğru dokunuşları yapabilmek.

Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

ICARDI'NİN YERİNE KİM GELECEK?

Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatan Mauro Icardi, Galatasaray'ın transfer gündeminde ilk sırayı aldı. Arjantinli futbolcunun yerine yapılacak takviye, ikinci devrenin de seyrini belirleyebilir. Tangocu yıldız da ülkesinde sürdürdüğü tedavi süreci ile birlikte en hazır şekilde dönmeyi hedefliyor.

Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

2 YOLCU BELİRLENDİ

Galatasaray'ın Ocak ayında göndermeyi planladığı iki isim belli oldu. Buna göre sezon başında kontraıt uzatılan Hakim Ziyech ile Rapid Wien'den geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Yusuf Demir'in bileti kesildi. Talipleri çıktığı an kolaylık sağlanacak. Faslı yıldızın koontratının feshi de gündemde.

Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

OSIMHEN BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray'da ara transferin hareketli geçmesini sağlayacak isimlerin başında Victor Osimhen geliyor. Nijeryalı forvet, İtalya'da gündemden düşmüyor. Her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Diğer yandan Napoli'nin yaşadığı süreç için de adı sürekli konuşuluyor. Lukaku ile sık sık kıyaslanıyor. Takımdan ayrılması halinde yeni bir forvet daha alınması gerekiyor.

Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

"DAHA DÜŞÜĞÜ VAR MI?"

Canale 8'de yayınlanan 'Linea Calcio' programında konuşan gazeteci Paolo Del Genio, şampiyonluk potasındaki takımlar arasında en az ve büyük farkla aşağıda gol atan takım olmasın edeniyle Napoli'yi eleştirdi. Del Genio; "Politano'nun xG'si 0.1. Bu kadar düşük rakamlara sahip hücum oyuncusu var mı ortalıkta bilmiyorum. Şu ana kadar 28 gol atıldı. Alternatif olarak baktığınız zaman gönderilen Osimhen var. Onu unutuyoruz. O olsaydı bugün farklı şeyler konuşabilirdik. Ortada çok bariz fark var" yorumunda bulundu.

Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

GALATASARAY'IN YILDIZI OCAK'TA AYRILABİLİR

Sarı kırmızıların sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için İtalyan basınından bomba niteliğinde bir iddia geldi. Ternana News, dev forvetin Galatasaray'dan ayrılmasının zor ama imkansız olmadığını yazdı. Juventus'un devrede olduğu belirtildi.

Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

"VLAHOVIC NEFES ALACAK"

Victor Osimhen hamlesi ile birlikte çift forvet konusunda rahatlama yaşayacağı ifade edilen haberde Sırp yıldız Dusan Vlahovic'in de nefes alabileceğinin altı çizildi. Zorlu fikstüde zaman zaman sakatlıklar yaşayabilen golcü futbolcu ile birlikte oynayabilecek bir isim arandığı dile getirildi.

Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

CONTE'NİN PLANLARI ARASINDA DEĞİL

İtalyan devinde birlikte çalıştığı Antonio Conte'nin planlarına dahil olamayan Victor Osimhen için İtalyan gazetesi; "Hiçbir şekilde onun projesinde yok. Transfer veya tribün. Her şey onun tercihine bağlı. Galatasaray'a gitti ve ilk adımı attı. Artık işler değişebilir." yorumunu okuyucularına aktardı.

Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

"ÇANTALARINI AÇMADAN İMZA ATACAK"

Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin yıldız futbolcunun transferi için Napoli ile irtibatta olduğu ve transferi bitirebilmek adına yoğun baskı uyguladığı vrgusu yapıldı. Ayrıca Ocak ayında olmazsa yazın imzaların atılacağı ve Osimhen'in çantalarını dahi açmadan Torino'nun yolunu tutacağı ifade edildi.

Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

NAPOLI'YE DARBE

İtalyanlar bu hamlenin gerçekleşmesinin Napoli'ye büyük bir darbe vuracağını söylüyor. Ayrıca Juventus'un şampiyonluk yolundaki dengeleri değiştirebileceği ve kupayı garantileyeceği belirtiliyor.

Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

15 GOLLÜK KATKI

Victor Osimhen, Galatasaray formasın bu sezon 13 kez terletti. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atıp 5 de asist yaptı. Bu da 99 dakikada bir skor katkısı yaptığını gösteriyor.

Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

DEVLER İSTİYOR

Dünyanın en saygın forvetlerinden biri olan 1.86'lık forvet, birçok kulübü de peşinden koşturuyor. Juventus'un yanı sıra Manchester United, Arsenal, Chelsea ve PSG'nin de bu transferde adı geçiyor.

Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

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