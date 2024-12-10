Galatasaray’da büyük şok! Yıldız futbolcu ayrılıyor: İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, zorlu deplasmandan 3 gol ve 3 puanla döndü. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Cimbom, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybetmesi sonrasında puan farkını da 6'ya çıkararak zirvede şimdilik yalnız kaldı ve önemli bir avantajı eline geçirdi.
Galatasaray'da alınan galibiyet kadar yakalanan hava da dikkat çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerini Malmö maçına daha motive şekilde hazırlıyor. Alınacak 3 puanla birlikte bu arenada da önemli bir avantaj sağlanmak isteniyor. İsveç deplasmanı ile zor bir karşılaşmada galibiyet mücadelesi verecek olan Aslan'da futbolcular özellikle Sivasspor karşısında yaşadıkları olay sonrasında daha da hırslanmış durumda.
TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Ezeli rakiplerinin önünde sürdürdüğü şampiyonluk yarışını kupa ile taçlandırarak toplamda 25. kez şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da kollar sıvandı. Takıma kazandırılacak oyuncular belirlenmeye devam ederken görüşmeler de sıklaştırıldı. Hedef nokta atışlarıyla birlikte doğru dokunuşları yapabilmek.