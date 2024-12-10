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Sporun kalbi Turkuvaz'da attı! En iyiler ödüllerini aldı | Bakan Osman Aşkın Bak yatırımları anlattı! Hacıosmanoğlu yeni hakemlik sistemini duyurdu

Her yıl düzenlenen ve Süper Lig'in en iyilerinin ödüllendirildiği Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, 10 Aralık Salı günü üst düzey konukların katılımı ile gerçekleşti. Zirvede konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni hakemlik sistemiyle ilgili planlarını Kulüpler Birliği'ne anlattıklarını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ise Türkiye'deki spor yatırımlarına vurgu yaparak, "Çok yakın zamanda basketbol gelişim merkezini açtık. Böyle bir tesis Avrupa'da yok ve inanıyoruz ki tüm basketbol için önemli bir merkez olacağız. Vizyonun artmasını istiyoruz. Türkiye'de 40 tane stadyum yapıldı ve bunların yanında şehirlerimizde o şehrin nüfusuna uygun şekilde stadyum yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Arda Güler sözleri ise organizasyona damga vurdu. En iyiler ödüllerini aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 16:56
Sporun kalbi Turkuvaz’da attı! En iyiler ödüllerini aldı | Bakan Osman Aşkın Bak yatırımları anlattı! Hacıosmanoğlu yeni hakemlik sistemini duyurdu

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Turkuvaz Medya Merkezi'nde her yıl düzenlenen "Turkuvaz Medya Spor Zirvesi" sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getirmeyi sürdürdü. Zirvede en iyiler ödüllerini aldı.

Zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar ve yönetici Feyyaz Uçar gibi spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu (Takvim.com.tr)İbrahim Hacıosmanoğlu (Takvim.com.tr)

"KISIR ÇEKİŞMELERLE YOL ALAMAYIZ"

Zirvede konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolun adaletli yönetilmesine inanarak bu göreve talip olduğunu ve kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek "Bizler futbolun değerli paydaşları olarak sorunları çözmek istiyoruz. Biriken sorunları çözmediğimiz takdirde futbolu hak ettiği yere getirmek mümkün değil. Kısır çekişmelerle yol alamayız. Devletimizin yaptığı modern statlarla birlikte teknolojinin yeni gelişmelerine ayak uydurmak ve gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak zorundayız." diye konuştu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Spor Zirvesi'nde önemli açıklamalar!

"TRANSFERLERE KONTROLLER GETİRMEYİ PLANLIYORUZ"
Kulüpler Birliği Vakfı'na Türk futbolunun kalkınması için 5 önemli proje sunduklarını aktaran Başkan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bunlardan ilki standart sözleşme konusu; oyuncularla birden fazla sözleşme imzalanarak çarpık düzen yerine, tek bir sözleşme mantığını devreye alacağız. Amacımız oyuncu sözleşmelerinde uluslararası kaliteyi yakalamak ve kulüplerimizin oyuncu sözleşmelerinden pazarlık güçlerini artırmak. Vadesi geçmiş borç kontrolü futbolumuzun kanayan yaralarından biri. Borçların geç ödenmesi konusunu çözmek istiyoruz. Kulüplerimizin mali durumları daha kötüleşmeden transferlere kontroller getirmeyi planlıyoruz. Harcama limitlerinde geçmiş dönemdeki uygulamalar, gereksiz esnetmeler nedeniyle beklenen sonuçları veremedi. Bunu daha şeffaf ve daha basit hale getirerek gereksiz esneklikleri sağlamadan hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sayede kulüplerin harcamaları kontrol altına alınacak ve tüm kamuoyu kulüplerin mali durumları hakkında bilgi sahibi olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu. (Takvim.com.tr)Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu. (Takvim.com.tr)

Son projemiz ise saha içi rekabeti tesis etmek amacıyla planlanıyor. O da hakemlik sisteminin yeniden yapılanması. Bu projemizin iki ayağı var; ilk ayağında performans değerlendirmeleri ve hakem atamaları. Önümüzdeki günlerde atacağımız adımlarla ve yapacağımız bildirimlerle daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Yepyeni bir düzen tesis ediyoruz. İkinci ayağında ise kurumsal yapılanma mevcut. Kulüplerimizin itici gücü bize bu yolda büyük kolaylık sağlıyor. Biz de herkese eşit mesafede ve hakkaniyet duygusundan hiçbir zaman uzaklaşmadan futbolumuzu yarınlara taşımak istiyoruz. 2024 sonuna geliyoruz. İnşallah yeni yıl ülkemizin büyük başarıların yılı olacak."

Konuşmasının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak. (Takvim.com.tr)Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak. (Takvim.com.tr)

"BÖYLE BİR TESİS AVRUPA'DA YOK"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, konuşma yapmak üzere sahneye çıktı.

Bakan Bak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesinin onlar için bir şans olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi futbolu çok iyi bilmesi ihtiyaçlarını bilmesi çok kıymetli. Geçen süre içerisinde yapılan yatırımlar gerçekten çok önemli bunlar örnekleriyle dolu daha çok yakın zamanda basketbol gelişim merkezini açtık. Böyle bir tesis Avrupa'da yok ve inanıyoruz ki tüm basketbol için önemli bir merkez olacağız. Vizyonun artmasını istiyoruz. Türkiye'de 40 tane stadyum yapıldı ve bunların yanında şehirlerimizde o şehrin nüfusuna uygun şekilde stadyum yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'DAHA FAZLA SPORCUMUZ AVRUPA'YA TRANSFER OLSUN İSTİYORUZ'
Daha çok sporcu yetiştirmek istediklerini dile getiren Bakan Bak, "Ülkemizin spora güçlü bir yatırımı var ve biz daha fazla başarı istiyoruz. Bunu hep beraber başaracağımıza inanıyoruz. Kulüplerimizden daha fazla altyapıya yatırım yapmasını istiyoruz. Daha çok sporcumuz yetiştirilmesi daha fazla sporcumuz Avrupa'ya transfer olsun istiyoruz. Bunun için de hep beraber çalışacağız" diye konuştu.

'2026 FIFA DÜNYA KUPASI'NA GİDİP GÜZEL İŞLER YAPMAK, BU ÜLKEYİ SEVİNDİRMEK İSTİYORUZ'
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na gitmesini çok istediklerini de söyleyerek, "2026 FIFA Dünya Kupasına gidip güzel işler yapmak istiyoruz. Bu milleti sevindirmek istiyoruz. TFF'ye destek vermek için hazırız. Finansal sorunların çözümü için kulüplerimizle konuşuyoruz. Futbolda pozitif gündemi kazanmalıyız. Yöneticilerin söylemlerinde daha dikkatli olması lazım. Futbolda daha fazla diyaloğa ve birlikteliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR
Bakan Bak, sporun gelişimine katkılarından dolayı Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan Spor Zirvesi'nde önemli açıklamalar!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella. (Takvim.com.tr)A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella. (Takvim.com.tr)

Programa konuşmacı olarak katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takım, Türk futbolu ve kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"BENİM UMUDUM ÇOK YÜKSEK"
Ay-yıldızlı takımın potansiyeli yüksek oyunculardan kurulu olduğunu aktaran Montella, "Ben milli takımı zaten tanıyordum. Biliyorsunuz 2 yıldır Adana Demirspor'u çalıştırıyordum. Takımda büyük yetenekler olduğunu biliyordum. Geldiğimizde de büyük başarılar elde ettik. Birlikte eğlendik, zor günlerimiz, üzüldüğümüz günler oldu. Fakat her zaman gelişmeye açık bir takım, benim umudum çok yüksek" diye konuştu.

"DAHA İYİLERİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımın aldığı sonuçlarla ilgili ise şunları dile getirdi:
"Benim için güzel bir deneyimdi. Gerçekten önemli detaylardı. Son maçın ikinci golünde heyecanlar yaşadık. Gururluyum. Bir milli duygu tahsis edebildik. Güzel bir aile durumu oldu. Bu sonuçlar da bizi çeyrek final sonuçlarına getirdi. Bununla ilgili gurur duyuyoruz, daha da iyilerini yapmaya devam edeceğiz."

"MERT MÜLDÜR'E YAPILAN BİR FAUL VARDI"
Trendyol Süper Lig'in kalitesini nasıl bulduğuyla alakalı sorulan soruya İtalyan teknik adam, "Birçok ligi tabii ki izliyorum. Futbol, aşağı yukarı birbirine aynı oluyor. İngiltere'deki ligi izlediğimizde çok daha dolu bir lig izleyebiliyoruz fakat İtalya ligi veya başka ligler ortalama ligler. Her ne kadar Avrupa'da başarılar elde etmeye başlasa da Türk liginden çok daha iyi olan ligler olduğunu söyleyemem. Ortalama düzeyde gidiyor. Burada çok fazla oyun duraklaması oluyor. Futbolcularla alakalı, kasıtlı olarak oyunu duraklatma gayretinde bulunuyorlar. Tabii ki 3 dakika aralıksız oynamakla, 5 dakika oynayıp 10 saniyede bir oyunun durması oyunu yavaşlatıyor. Oyun kalitesini düşürüyor. Belki buna dikkat etmek gerekir" yanıtını verdi.

Montella, hakem kararlarına yönelik konuşulanlara da değinerek, "Hiçbir ülkede aslında hakemlerden memnun olunmuyor. Mesela Hollanda maçında büyük bir hata oldu. Mert Müldür'e yapılan bir faul vardı. Bu futbolun bir tartışması, hakemler herkesi memnun edecek kararlar veremiyor" dedi.

Arda Güler ve Montella. (Takvim.com.tr / Arşiv)Arda Güler ve Montella. (Takvim.com.tr / Arşiv)

ARDA GÜLER YORUMU

EURO 2024'te, özellikle 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler ağırlıklı yaşanan tartışmalara yanıt veren Montella, şu görüşleri paylaştı:
"Ben sosyal medyayı kullanmıyorum. İyi bir yönetim olmasını düşünüyorum, özellikle kurumsal bağlamda. Değeri kadar değer vermek gerekiyor. Değerinden fazlasını verip kendinizi çok fazla yormamanız gerekiyor, sosyal medyada yazanlara. Arda Güler'in yıllar içinde geliştiğini, fiziki ve mental açıdan iyileştiğini gözlemleyebiliyorum. Real Madrid ile antrenman yapmak çok büyük kazanım. Daha çok maçta süre bulmasını diliyorum."

"DAHA ZOR OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın uzun süredir Dünya Kupası özlemi çektiğine de değinerek, "Türkiye'nin bir Dünya Kupası özlemi var. 2026'da bu 24 yıl olacak. Avrupa şampiyonasına 24 takım katılırken, Dünya Kupası'na 16 takım katılıyor olacak. Biraz daha zor. Fakat o aşamaları aştıktan sonra gerisinin Avrupa şampiyonasından daha zor olacağından daha zor olacağını düşünmüyorum. Biz elimizden geleni yapacağız ve milli takımı iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız" cümlelerine yer verdi

"FEDERASYONUN 18 TAKIMA İNDİRMESİNİ YARARLI GÖRÜYORUM"
Montella, futbolcuların yoğun maç programından şikayet etmelerinin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:
"Objektif olarak hak veriyorum. Profesyonel futbolcular için yorucu bir takvim olabiliyor. Haftada 3 gün oynayabiliyor. Fiziki yorgunluğunun dışında mental bir yorgunluk da oluşturabiliyor. Futbolcuların motivasyonunu da etkileyebiliyor. Federasyon olarak 18 takıma indirgemek iki açıdan yararlı oluyor. Hem ligdeki takım sayısını düşürerek rekabeti artırabilmek hem de ligin kalitesini de artırmış oluyor. Hem daha az maç yapılmış oluyor. Bu açıdan güzel bir karar olduğunu düşünüyorum."

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı. (Takvim.com.tr)TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı. (Takvim.com.tr)
TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı da Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

"SÖYLEMEDİĞİMİZ BÜYÜK HEDEFLER VAR"
Kazancı, "Tam söylenen kolej havasını milli takımda birinci saniyede yaşadım. Kulüplerden daha farklı, ay yıldız hepimizin ortak paydası. Kulüplerde her hafta müsabaka olması, transferin yoğun baskısı dışarıda. Burada da tüm bir milletin sorumluluğu var. Hedefler çok büyük. 2032'de şampiyonamız var. Söylemediğimiz büyük hedefler var. 5 tane Dünya Kupası var, inşallah katılırız ve iyi şeyler başarırız." dedi.

İŞTE YILIN ZİRVEDEKİLERİ

Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Osman Aşkın Bak

Fotomaç Özel Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: İbrahim Hacıosmanoğlu

Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: Vincenzo Montella

Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü: Beşiktaş

Yılın Takımı Ödülü: Galatasaray

Yılın Kulüp Başkanı: Dursun Özbek

Yılın Şampiyon Teknik Direktörü Ödülü: Okan Buruk

Yılın Kalecisi Ödülü: Mert Günok

Yılın Sol Beki Ödülü: Ferdi Kadıoğlu

Yılın Sağ Beki Ödülü: Osayi-Samuel

Yılın Sol Stoperi Ödülü: Abdülkerim Bardakcı

Yılın Sağ Stoperi Ödülü: Davinson Sanchez

Yılın Orta Saha Oyuncusu Ödülü: Gedson Fernandes

Yılın 10 Numarası Ödülü: Dries Mertens

Yılın Sol Kanat Oyuncusu Ödülü: Dusan Tadic

Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Barış Alper Yılmaz

Yılın Golcüsü: Mauro Icardi

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