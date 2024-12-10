Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak. (Takvim.com.tr) "BÖYLE BİR TESİS AVRUPA'DA YOK"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, konuşma yapmak üzere sahneye çıktı. Bakan Bak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesinin onlar için bir şans olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi futbolu çok iyi bilmesi ihtiyaçlarını bilmesi çok kıymetli. Geçen süre içerisinde yapılan yatırımlar gerçekten çok önemli bunlar örnekleriyle dolu daha çok yakın zamanda basketbol gelişim merkezini açtık. Böyle bir tesis Avrupa'da yok ve inanıyoruz ki tüm basketbol için önemli bir merkez olacağız. Vizyonun artmasını istiyoruz. Türkiye'de 40 tane stadyum yapıldı ve bunların yanında şehirlerimizde o şehrin nüfusuna uygun şekilde stadyum yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. 'DAHA FAZLA SPORCUMUZ AVRUPA'YA TRANSFER OLSUN İSTİYORUZ'

Daha çok sporcu yetiştirmek istediklerini dile getiren Bakan Bak, "Ülkemizin spora güçlü bir yatırımı var ve biz daha fazla başarı istiyoruz. Bunu hep beraber başaracağımıza inanıyoruz. Kulüplerimizden daha fazla altyapıya yatırım yapmasını istiyoruz. Daha çok sporcumuz yetiştirilmesi daha fazla sporcumuz Avrupa'ya transfer olsun istiyoruz. Bunun için de hep beraber çalışacağız" diye konuştu. '2026 FIFA DÜNYA KUPASI'NA GİDİP GÜZEL İŞLER YAPMAK, BU ÜLKEYİ SEVİNDİRMEK İSTİYORUZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na gitmesini çok istediklerini de söyleyerek, "2026 FIFA Dünya Kupasına gidip güzel işler yapmak istiyoruz. Bu milleti sevindirmek istiyoruz. TFF'ye destek vermek için hazırız. Finansal sorunların çözümü için kulüplerimizle konuşuyoruz. Futbolda pozitif gündemi kazanmalıyız. Yöneticilerin söylemlerinde daha dikkatli olması lazım. Futbolda daha fazla diyaloğa ve birlikteliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR

Bakan Bak, sporun gelişimine katkılarından dolayı Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan Spor Zirvesi'nde önemli açıklamalar!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella. (Takvim.com.tr) Programa konuşmacı olarak katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takım, Türk futbolu ve kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. "BENİM UMUDUM ÇOK YÜKSEK"

Ay-yıldızlı takımın potansiyeli yüksek oyunculardan kurulu olduğunu aktaran Montella, "Ben milli takımı zaten tanıyordum. Biliyorsunuz 2 yıldır Adana Demirspor'u çalıştırıyordum. Takımda büyük yetenekler olduğunu biliyordum. Geldiğimizde de büyük başarılar elde ettik. Birlikte eğlendik, zor günlerimiz, üzüldüğümüz günler oldu. Fakat her zaman gelişmeye açık bir takım, benim umudum çok yüksek" diye konuştu. "DAHA İYİLERİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımın aldığı sonuçlarla ilgili ise şunları dile getirdi:

"Benim için güzel bir deneyimdi. Gerçekten önemli detaylardı. Son maçın ikinci golünde heyecanlar yaşadık. Gururluyum. Bir milli duygu tahsis edebildik. Güzel bir aile durumu oldu. Bu sonuçlar da bizi çeyrek final sonuçlarına getirdi. Bununla ilgili gurur duyuyoruz, daha da iyilerini yapmaya devam edeceğiz." "MERT MÜLDÜR'E YAPILAN BİR FAUL VARDI"

Trendyol Süper Lig'in kalitesini nasıl bulduğuyla alakalı sorulan soruya İtalyan teknik adam, "Birçok ligi tabii ki izliyorum. Futbol, aşağı yukarı birbirine aynı oluyor. İngiltere'deki ligi izlediğimizde çok daha dolu bir lig izleyebiliyoruz fakat İtalya ligi veya başka ligler ortalama ligler. Her ne kadar Avrupa'da başarılar elde etmeye başlasa da Türk liginden çok daha iyi olan ligler olduğunu söyleyemem. Ortalama düzeyde gidiyor. Burada çok fazla oyun duraklaması oluyor. Futbolcularla alakalı, kasıtlı olarak oyunu duraklatma gayretinde bulunuyorlar. Tabii ki 3 dakika aralıksız oynamakla, 5 dakika oynayıp 10 saniyede bir oyunun durması oyunu yavaşlatıyor. Oyun kalitesini düşürüyor. Belki buna dikkat etmek gerekir" yanıtını verdi. Montella, hakem kararlarına yönelik konuşulanlara da değinerek, "Hiçbir ülkede aslında hakemlerden memnun olunmuyor. Mesela Hollanda maçında büyük bir hata oldu. Mert Müldür'e yapılan bir faul vardı. Bu futbolun bir tartışması, hakemler herkesi memnun edecek kararlar veremiyor" dedi.

Arda Güler ve Montella. (Takvim.com.tr / Arşiv) ARDA GÜLER YORUMU EURO 2024'te, özellikle 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler ağırlıklı yaşanan tartışmalara yanıt veren Montella, şu görüşleri paylaştı:

"Ben sosyal medyayı kullanmıyorum. İyi bir yönetim olmasını düşünüyorum, özellikle kurumsal bağlamda. Değeri kadar değer vermek gerekiyor. Değerinden fazlasını verip kendinizi çok fazla yormamanız gerekiyor, sosyal medyada yazanlara. Arda Güler'in yıllar içinde geliştiğini, fiziki ve mental açıdan iyileştiğini gözlemleyebiliyorum. Real Madrid ile antrenman yapmak çok büyük kazanım. Daha çok maçta süre bulmasını diliyorum." "DAHA ZOR OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın uzun süredir Dünya Kupası özlemi çektiğine de değinerek, "Türkiye'nin bir Dünya Kupası özlemi var. 2026'da bu 24 yıl olacak. Avrupa şampiyonasına 24 takım katılırken, Dünya Kupası'na 16 takım katılıyor olacak. Biraz daha zor. Fakat o aşamaları aştıktan sonra gerisinin Avrupa şampiyonasından daha zor olacağından daha zor olacağını düşünmüyorum. Biz elimizden geleni yapacağız ve milli takımı iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız" cümlelerine yer verdi "FEDERASYONUN 18 TAKIMA İNDİRMESİNİ YARARLI GÖRÜYORUM"

Montella, futbolcuların yoğun maç programından şikayet etmelerinin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

"Objektif olarak hak veriyorum. Profesyonel futbolcular için yorucu bir takvim olabiliyor. Haftada 3 gün oynayabiliyor. Fiziki yorgunluğunun dışında mental bir yorgunluk da oluşturabiliyor. Futbolcuların motivasyonunu da etkileyebiliyor. Federasyon olarak 18 takıma indirgemek iki açıdan yararlı oluyor. Hem ligdeki takım sayısını düşürerek rekabeti artırabilmek hem de ligin kalitesini de artırmış oluyor. Hem daha az maç yapılmış oluyor. Bu açıdan güzel bir karar olduğunu düşünüyorum."

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı. (Takvim.com.tr)

TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı da Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. "SÖYLEMEDİĞİMİZ BÜYÜK HEDEFLER VAR"

Kazancı, "Tam söylenen kolej havasını milli takımda birinci saniyede yaşadım. Kulüplerden daha farklı, ay yıldız hepimizin ortak paydası. Kulüplerde her hafta müsabaka olması, transferin yoğun baskısı dışarıda. Burada da tüm bir milletin sorumluluğu var. Hedefler çok büyük. 2032'de şampiyonamız var. Söylemediğimiz büyük hedefler var. 5 tane Dünya Kupası var, inşallah katılırız ve iyi şeyler başarırız." dedi. İŞTE YILIN ZİRVEDEKİLERİ Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Osman Aşkın Bak Fotomaç Özel Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: İbrahim Hacıosmanoğlu Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: Vincenzo Montella Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü: Beşiktaş Yılın Takımı Ödülü: Galatasaray Yılın Kulüp Başkanı: Dursun Özbek Yılın Şampiyon Teknik Direktörü Ödülü: Okan Buruk Yılın Kalecisi Ödülü: Mert Günok Yılın Sol Beki Ödülü: Ferdi Kadıoğlu Yılın Sağ Beki Ödülü: Osayi-Samuel Yılın Sol Stoperi Ödülü: Abdülkerim Bardakcı Yılın Sağ Stoperi Ödülü: Davinson Sanchez Yılın Orta Saha Oyuncusu Ödülü: Gedson Fernandes Yılın 10 Numarası Ödülü: Dries Mertens Yılın Sol Kanat Oyuncusu Ödülü: Dusan Tadic Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Barış Alper Yılmaz Yılın Golcüsü: Mauro Icardi TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN