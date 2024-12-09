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Michail Antonio'nun futbol hayatı tehlikede!

West Ham yıldızı Michail Antonio, geçtiğimiz cumartesi günü trafik kazası geçirdi. Daily Mail'de yer alan habere göre; Jamaikalı oyuncunun futbolu bırakmak zorunda kalabileceği iddia edildi.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 16:38 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 16:38
Michail Antonio’nun futbol hayatı tehlikede!

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West Ham yıldızı Michail Antonio, geçtiğimiz cumartesi günü trafik kazası geçirdi.

Ayağının çeşitli bölgelerinde kırık oluşan Antonio için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Daily Mail'de yer alan habere göre; Jamaikalı oyuncunun futbolu bırakmak zorunda kalabileceği iddia edildi.

Kazanın görüntüsü. (X)Kazanın görüntüsü. (X)

WEST HAM AÇIKLAMA YAPTI!

West Ham Kulübü, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilincinin açık olduğunu, iletişim kurabildiğini ve gözetim altında olduğunu bildirdi.

Talksport'ta yer alan habere ise göre; yıldız futbolcunun bacağından birinin ciddi hasar aldığı belirtildi.

Haberde Michail Antonio'nun tekrar sahalara dönüp dönemeyeceğini öğrenebilmek için 12 ayın geçmesi gerektiği aktarıldı.

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Oyuncunun fiziksel açıdan güçlü olması iyileşme sürecini biraz daha kısalta bileceği de yazıldı. 34 yaşındaki Michail Antonio'nun tekrar sahalara dönememe ihtimalinin de göz ardı edilmediği kaydedildi.

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