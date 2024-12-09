Cucurella kramponlarını çöpe attı!

Chelsea, pazar günü oynanan maçta Tottenham Hotspur'a konuk oldu.



Maçın ilk 10 dakikasında ayağının kayması sonucu 2 kez top kaybeden ve takımı 2-0 geri düşen 26 yaşındaki sol bek, ikinci golün ardından kramponlarını değiştirdi. Maç sonunda ayağının kaymasına sebep olan kramponları çöpe atan Cucurella, Chelsea taraftarından özür diledi.

Cucurella'nın o paylaşımı. (INSTAGRAM)



HATALARA RAĞMEN GALİBİYET



İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Chelsea, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Tottenham Hotspur'u 4-3 mağlup etmeyi başardı.



Chelsea'nin golleri, Jadon Sancho, Cole Palmer (2) ve Enzo Fernandez'den geldi.