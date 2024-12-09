Fenerbahçe’de savunma sorunu!

Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybederek lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de bu sezon savunmanın göbeğindeki istikrarsızlık da dikkat çekiyor.



Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, bu sezon savunmanın göbeğinde birçok farklı ikili denedi ancak istediği sonuçları alamadı.



Mourinho, bu bölgede; Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde gibi isimler arasından tercihler yaptı.

Fenerbahçe. (AA)



İşte Fenerbahçe'nin bu sezonki savunma ikilileri:



Çağlar - Djiku: Lugano - Fenerbahçe

Çağlar - Djiku: Fenerbahçe - Lugano

Çağlar - Oosterwolde: Lille - Fenerbahçe

Djiku - Oosterwolde: Fenerbahçe - Adana Demirspor

Çağlar - Djiku: Fenerbahçe - Lille

Çağlar - Becao: Göztepe - Fenerbahçe

Çağlar - Djiku: Rizespor - Fenerbahçe

Çağlar - Djiku: Fenerbahçe - Alanyaspor

Çağlar - Becao: Kasımpaşa - Fenerbahçe

Çağlar - Djiku: Fenerbahçe - Galatasaray

Çağlar - Becao: Fenerbahçe - Saint Gilloise

Çağlar - Djiku: Fenerbahçe - Antalyaspor

Becao - Djiku: Twente - Fenerbahçe

Becao - Djiku: Samsunspor - Fenerbahçe

Çağlar - Djiku: Fenerbahçe - M.United

Becao - Djiku: Fenerbahçe - Bodrum

Çağlar - Djiku: Trabzonspor - Fenerbahçe

Çağlar - Becao: AZ Alkmaar - Fenerbahçe

Samet - Çağlar: Fenerbahçe - Sivasspor

Djiku - Samet: Kayserispor - Fenerbahçe

Djiku - Samet: Slavia - Fenerbahçe

Becao - Samet: Fenerbahçe - Gaziantep

Djiku - Samet: Beşiktaş - Fenerbahçe



AMRABAT DA STOPER OYNADI



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile oynanan derbi maçın ikinci yarısında oyuncu değişiklikleriyle birlikte Sofyan Amrabat'a da stoperde görev vermişti. Sporx'in haberine göre Portekizli teknik adam, maçın ardından Amrabat'ın geride bir çapa stoper olarak görev yaptığını söylemişti.