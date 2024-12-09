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Fenerbahçe'de savunma sorunu!

Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybederek lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de bu sezon savunmanın göbeğindeki istikrarsızlık da dikkat çekiyor. Mourinho, bu bölgede; Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde gibi isimler arasından tercihler yaptı.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 12:06 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 12:06
Fenerbahçe’de savunma sorunu!

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Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybederek lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de bu sezon savunmanın göbeğindeki istikrarsızlık da dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, bu sezon savunmanın göbeğinde birçok farklı ikili denedi ancak istediği sonuçları alamadı.

Mourinho, bu bölgede; Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde gibi isimler arasından tercihler yaptı.

Fenerbahçe. (AA)Fenerbahçe. (AA)

İşte Fenerbahçe'nin bu sezonki savunma ikilileri:

Çağlar - Djiku: Lugano - Fenerbahçe
Çağlar - Djiku: Fenerbahçe - Lugano
Çağlar - Oosterwolde: Lille - Fenerbahçe
Djiku - Oosterwolde: Fenerbahçe - Adana Demirspor
Çağlar - Djiku: Fenerbahçe - Lille
Çağlar - Becao: Göztepe - Fenerbahçe
Çağlar - Djiku: Rizespor - Fenerbahçe
Çağlar - Djiku: Fenerbahçe - Alanyaspor
Çağlar - Becao: Kasımpaşa - Fenerbahçe
Çağlar - Djiku: Fenerbahçe - Galatasaray
Çağlar - Becao: Fenerbahçe - Saint Gilloise
Çağlar - Djiku: Fenerbahçe - Antalyaspor
Becao - Djiku: Twente - Fenerbahçe
Becao - Djiku: Samsunspor - Fenerbahçe
Çağlar - Djiku: Fenerbahçe - M.United
Becao - Djiku: Fenerbahçe - Bodrum
Çağlar - Djiku: Trabzonspor - Fenerbahçe
Çağlar - Becao: AZ Alkmaar - Fenerbahçe
Samet - Çağlar: Fenerbahçe - Sivasspor
Djiku - Samet: Kayserispor - Fenerbahçe
Djiku - Samet: Slavia - Fenerbahçe
Becao - Samet: Fenerbahçe - Gaziantep
Djiku - Samet: Beşiktaş - Fenerbahçe

AMRABAT DA STOPER OYNADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile oynanan derbi maçın ikinci yarısında oyuncu değişiklikleriyle birlikte Sofyan Amrabat'a da stoperde görev vermişti. Sporx'in haberine göre Portekizli teknik adam, maçın ardından Amrabat'ın geride bir çapa stoper olarak görev yaptığını söylemişti.

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