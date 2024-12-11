Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak

AVRUPA LİGİ'NDE 142. MAÇ



Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 142. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 141 mücadelede 62 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 198 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 178 gol gördü.

ÇOK ZORLU BİR MAÇ OLACAK



Jose Mourinho, A.Bilbao maçı öncesinde yaptığı açıklamada; "Çok zorlu bir maç olacak. Avrupa'da fikstürümüz zor oldu. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz son maçlara bırakmak istemiyoruz bu yüzden evimizde oynayacağımız bu iki maçtan bir şeyler almamız gerekiyor. Bilbao'nun sürprizlerle dolu bir takım olduğunu düşünmüyorum. Savunmaları, hücumları çok net. Analiz karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık. Taktiksel çalışmaları yaptık. Bilbao maçında da sonucu alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

KADRODA 7 EKSİK



Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Cezalı olan Fred'in yanı sıra sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş bugün kadroda olamayacak. Ayrıca listede yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan yok.

ÇAĞLAR DÖNÜYOR



Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao maçıyla birlikte dönüyor. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Çağlar, Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda olacak.