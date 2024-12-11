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Mourinho'dan Bilbao'ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Athletic Bilbao ile karşılaşıyor. Teknik direktör Jose Mourinho; Kostic, Fred ve Oğuz Aydın'ın yokluğunda kimlere şans vereceğini belirledi. İşte Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı öncesi yaşanan son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 10:27 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 10:27
Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak

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Cumartesi günü Dolmabahçe'de oynanan derbide Beşiktaş'a tek golle mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, bu maçı unutup rotasını Avrupa Ligi'ne çevirdi. Rakip bugün; 6'ncı hafta maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao...

Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak

Tek hedef; sahadan zaferle ayrılarak hem derbi mağlubiyetini taraftarına unutturmak hem de ilk 8 yolunda çok önemli bir adım atmak. Camia, taraftar, teknik heyet ve futbolcular zafere inanıyor.

Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak

FRED CEZALI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da dünkü son idmanda öğrencilerine; "Kendimizi affettirme zamanı. Kazanacaksınız. Sizden zafer bekliyorum" diyerek seslendiği belirtildi.

Zorlu mücadelede sarı-lacivertli temsilcimizde Fred, cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek.

Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak

AVRUPA LİGİ'NDE 142. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 142. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 141 mücadelede 62 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 198 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 178 gol gördü.

Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak

ÇOK ZORLU BİR MAÇ OLACAK

Jose Mourinho, A.Bilbao maçı öncesinde yaptığı açıklamada; "Çok zorlu bir maç olacak. Avrupa'da fikstürümüz zor oldu. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz son maçlara bırakmak istemiyoruz bu yüzden evimizde oynayacağımız bu iki maçtan bir şeyler almamız gerekiyor. Bilbao'nun sürprizlerle dolu bir takım olduğunu düşünmüyorum. Savunmaları, hücumları çok net. Analiz karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık. Taktiksel çalışmaları yaptık. Bilbao maçında da sonucu alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak

KADRODA 7 EKSİK

Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Cezalı olan Fred'in yanı sıra sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş bugün kadroda olamayacak. Ayrıca listede yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan yok.

Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak

ÇAĞLAR DÖNÜYOR

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao maçıyla birlikte dönüyor. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Çağlar, Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda olacak.

Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak

111 GALİBİYET ALDI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 279 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 111 galibiyet alırken, 58 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 110 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde ise 398 gol gördü.

Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak

İSPANYOLLARLA 12. RANDEVU

Fenerbahçe, bugüne kadar İspanya ekipleriyle 11 müsabakaya çıktı. Real Betis, Real Zaragoza ve Celta Vigo ile UEFA Kupası'nda eşleşen sarı-lacivertliler, toplam 5 müsabakada da mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, Barcelona ile 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alırken, sahasında 3-0, deplasmanda ise 1-0'lık skorlarla kaybetti. Kanarya, en fazla ise Sevilla ile oynadı. 2007- 08'de Devler Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı eleyen F.Bahçe, 2022- 23 te ise rakibine Avrupa Ligi'nde elendi.

Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak

ATHLETIC LİGDE DÖRDÜNCÜ

Athletic Bilbao, İspanya La- Liga'da bu sezon 17 maça çıkarken, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 32 puanla 4. sırada yer alıyor. Bask bölgesi ekibi son 4 maçında sahadan galibiyetle ayrılırken, yenilmezlik serisi de 8 maça yükseldi. Rakip filelere 26 gol gönderen Athletic Club Bilbao, kalesinde ise 15 gol gördü.

Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak

MOU BİLBAO'YA KAYBETMİYOR

Jose Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı 2010-2013 sezonları arasında Athletic Bilbao'yla La Liga'da 6 kez karşılaştı. Portekizli teknik adamın çalıştırdığı Real, Bilbao'ya hiç yenilmedi. Jose'nin öğrencileri, üç sezonda da deplasmanda Bilbao'yu 3-0'lık skorlarla geçti. İçerdeki maçları ise, 5-1, 4-1 ve 5-1'lik skorlarla kazandı. Toplamda Bilbao'ya karşı 6 maçta 6 galibiyet alan Mourinho'nun takımı 23 gol atıp, 3 gol yedi.

Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak

İŞTE FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert, Amrabat, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Nesyri.

Athletic Bilbao: Simon, Marcos, Vivan, Paredes, Boiro, Parados, Galarreta, Inaki, Sancet, Nico, Guruzeta.

Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak

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