Cenk Tosun’dan Beşiktaş taraftarına sitem!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynana derbide siyah-beyazlı tribünlerin tepki gösterdiği Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu.



Derbinin ardından Kartal Yiğit'e konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "Üzüldüm, beklemiyordum. Böyle bir tepkiyi beklemiyordum. Ben bu kulübe 30 milyon euro'ya yakın para kazandırdım. Hiçbir zaman para konuşmadım. Günü geldi sakat sakat oynadım, karşılığı bu olmamalıydı. Yine de canları sağ olsun. Beşiktaş taraftarına hiçbir kırgınlığım yok. Hiçbir kırgınlığım, kızgınlığım da olamaz. Ben buranın ekmeğini yedim. Kalkıp da aleyhte bir şey konuşursam bana yakışmaz. İleride Beşiktaşlılar beni anlayacak." sözlerini sarf etti.



Cenk Tosun, Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atmıştı.



Fenerbahçe'de bu sezon 9 resmi maçta 97 dakika süre bulan Cenk Tosun, gol sevinci yaşayamadı. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertlilerdeki tek golünü özel maçta Zenit'e atmıştı.