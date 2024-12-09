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Derbi sonrası yıldız isme şok tepki!

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı maçta kazanan siyah beyazlılar olurken maçın ardından Fenerbahçe taraftarları yıldız isme şok tepki gösterdi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 13:07 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 13:07
Derbi sonrası yıldız isme şok tepki!

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun öğrencileri ezeli rakibi Galatasaray ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyordu.

Derbi sonrası yıldız isme şok tepki!

Fakat Kanarya zorlu maçtan 1-0'lık skorla mağlup ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Sarı-lacivertlilerde oynanan futbol da tam olarak taraftarları tatmin etmedi.

Derbi sonrası yıldız isme şok tepki!

DZEKO'YA TEPKİ

Ancak buna rağmen 5 net pozisyondan yararlanamayan Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko'ya tepkiler geldi. Tüpraş Stadı'ndaki maçın ilk yarısında kaleci Mert'le karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yapan Dzeko'nun topunu Emirhan çizgiden çıkarmıştı. Kaptan, 49'uncu dakikada ise yine Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.

Derbi sonrası yıldız isme şok tepki!

Fenerbahçeli taraftarlar 38 yaşındaki oyuncuya bu pozisyonlarda golü bulamamasının ardından büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada eleştirilerin odak noktası olan Kaptan, büyük üzüntü yaşadı.

Derbi sonrası yıldız isme şok tepki!

Edin Dzeko, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 13 gol attı ve Fenerbahçe'nin en çok ağları sarsan isimi konumunda.

Dzeko, bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıktı ve 8 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Derbi sonrası yıldız isme şok tepki!

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