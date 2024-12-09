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Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrildi. Beşiktaş karşısında alınan yenilgiyle Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho önceliğini değiştirdi. Medina ve Talisca'nın imza atması beklenen Kanarya, ilk olarak Serie A'nın yıldızını getirecek. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 10:27 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 10:27
Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 15. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı lacivertliler maçın son bölümünde yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Eyüpspor karşısında yaşadığı puan kaybıyla rakibini yakalama şansı bulan Kanarya, Beşiktaş mağlubiyetiyle beraber ezeli rakibinin 6 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek

MORALLER BOZUK

Yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle kendine gelen ve zirveye ortak olan Fenerbahçe'de hava bir anda değişti. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından moraller bozulurken, teknik direktör Jose Mourinho oyuncularından derbiyi unutmalarını istedi.

Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek

DERBİLERDE MAĞLUP

Süper Lig'de 15 hafta geride kalırken 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe, yenilgileri derbi maçlarında yaşadı. İlk olarak sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından da puansız döndü.

Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek

Ligdeki puan kayıplarını ilk 5 takım karşısında yaşayan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun büyük maç performansı da tartışma yarattı.

Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek

SIRADAKİ MAÇ ATHLETIC

Beşiktaş mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile kritik bir maça çıkacak. Son 3 maçtan da galip ayrılıp adını ilk 8'e yazdırmak isteyen sarı lacivertliler İspanyol devi ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta sahasında Real Madrid'i yenen Athletic Bilbao, yakaladığı formla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek

GÖZLER TRANSFERDE

Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek

Sezon başında Cristian Medina ile anlaşan ve bu transfer için devre arasını bekleyen Kanarya, bu takviye ile birlikte orta sahasını güçlendirecek.

Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek

Skorer bir 10 numara isteyen sarı lacivertliler, bu doğrultuda Al-Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca ile de prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek

ÖNCELİK DEĞİŞTİ

Ancak Beşiktaş mağlubiyeti ile beraber Fenerbahçe'de transfer önceliğinin de değiştiği öğrenildi. Savunma hattına takviye isteyen teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden önceliğin bu bölgeye verilmesini istedi.

Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek

JOHAN VASQUEZ BOMBASI

Meksika basınına göre stoper arayışında olan Fenerbahçe, gözünü Genoa'nın yıldızı Johan Vasquez'e çevirdi. Sportmediaset ve 365scores México'da yer alan haberlere göre bu transfer için ilk görüşmeler de gerçekleştirildi.

Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek

Mourinho'nun Genoa kaptanını istemesinin nedenlerinden biri olarak, lider özellikleri ve savunmanın çeşitli bölgelerinde görev yapabilmesi olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek

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