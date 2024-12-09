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Fenerbahçe - Athletic Bilbao Maçını Irfan Peljto Yönetecek!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, yeni formatın 6. haftasında 11 Aralık günü Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto oldu.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 12:43 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 12:43
Fenerbahçe - Athletic Bilbao Maçını Irfan Peljto Yönetecek!

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, yeni formatın 6. haftasında 11 Aralık günü Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto oldu.

Peljto, daha önce Fenerbahçe'nin 2021-2022 Avrupa Ligi D Grubu'nda Royal Antwerp ile karşılaştığı maçta da görev almıştı. 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın Ajax mücadelesini de yönetmiş olan ismin yolu Sivasspor ve Başakşehir ile de kesişmişti.

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