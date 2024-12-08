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Galatasaray'da Metehan Baltacı şoku! Trabzonspor maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da Metehan Baltacı şoku yaşandı. Genç stoper, mücadelede gördüğü kırmızı kart nedeniyle Trabzonspor derbisinde forma giyemeycek.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 16:48 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 16:49
Galatasaray’da Metehan Baltacı şoku! Trabzonspor maçında yok

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Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın 16. dakikasında Metehan Baltacı kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

İlk etapta içerde mi dışarı da mı şüphelerinin olduğu pozisyonun ardından Turgut Doman VAR'a gitti. Doman, izlediği görüntülerin ardından genç futbolcunun elle topa bilerek müdahale ettiğini gösterip daha önce çıkardığı sarı kartıp iptal ederek kırmızıya çevirdi.

22 yaşındaki futbolcu gelecek hafta oynanacak Trabzonspor derbisi öncesi cezalı duruma düştü.

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