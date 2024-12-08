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Evinde rahat kazandı! Başakşehir Hatayspor 3-0 MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor'u ağırlayan Başakşehir, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Turuncu lacivertliler, zorlu randevuda kolay bir galibiyet elde ederken ilerleyen haftalar için de umut tazeledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 21:20 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 21:20
Evinde rahat kazandı! Başakşehir Hatayspor 3-0 MAÇ SONUCU

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Bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Turuncu lacivertliler sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Başakşehir Hatayspor'u 3-0 yendiBaşakşehir Hatayspor'u 3-0 yendi

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede gol perdesini 56. dakikada Miguel Crespo açtı. Uzun süre bu şekilde giden skorun ardından Krzysztof Piatek, Oliver Kemen'in asistiyle farkı ikiye çıkardı. Kemen uzatmalarda Philippe Keny'e de sonucu belirleyen golü attırdı. Karşılaşma 3-0 sona erdi.

Başakşehir bu sonuçla puanını 22'ye yükseltirken Hatayspor 8'de kaldı.

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