Evinde rahat kazandı! Başakşehir Hatayspor 3-0 MAÇ SONUCU

Bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Turuncu lacivertliler sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Turuncu lacivertliler sahadan 3-0 galip ayrıldı.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede gol perdesini 56. dakikada Miguel Crespo açtı. Uzun süre bu şekilde giden skorun ardından Krzysztof Piatek, Oliver Kemen'in asistiyle farkı ikiye çıkardı. Kemen uzatmalarda Philippe Keny'e de sonucu belirleyen golü attırdı. Karşılaşma 3-0 sona erdi.
Başakşehir bu sonuçla puanını 22'ye yükseltirken Hatayspor 8'de kaldı.