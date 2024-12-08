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Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Maça devam edemedi

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı. Nijeryalı futbolcunun yerine Michy Batshuayi girdi.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 17:43 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 17:48
Galatasaray’da Victor Osimhen şoku! Maça devam edemedi

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Galatasaray'ın Sivasspor ile karşılaştığı Trendyol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Metehan Baltacı'nın kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi kalmasının ardından bir şok daha yaşandı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

Karşılaşmada takımını 2-1 öne geçiren penaltı golünü atan Victor Osimhen, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Michy Batshuayi girdi.

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