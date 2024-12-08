Galatasaray’da Victor Osimhen şoku! Maça devam edemedi

Galatasaray'ın Sivasspor ile karşılaştığı Trendyol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Metehan Baltacı'nın kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi kalmasının ardından bir şok daha yaşandı.
Galatasaray'ın Sivasspor ile karşılaştığı Trendyol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Metehan Baltacı'nın kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi kalmasının ardından bir şok daha yaşandı.
Karşılaşmada takımını 2-1 öne geçiren penaltı golünü atan Victor Osimhen, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Michy Batshuayi girdi.