Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu elden kaçabilir

İLK SIRA JHON ARIAS'IN Teknik Direktör Okan Buruk'un oluşturduğu listenin ilk basamağında Jhon Arias bulunuyor. Kolombiyalı futbolcunun İstanbul'a gelebilmesi adına yoğun mesai harcanıyor. Ancak Fluminense'nin istediği bonservis konusunda geri adım atması bekleniyor.

52 MAÇTA OYNADI 2021 yılında transfer olduğu Fluminense'de 194 karşılaşmaya çıkan Jhon Arias, istikrarıyla dikkat çekti. Yıldız oyuncu, 43 kez ağları sarsarken 42 de asist yaptı. Bu sezon ise 52 maçta takımının formasını terletti. 15 gol atıp 8 asistle takım arkadaşlaına katkıda bulundu.

52 MAÇTA OYNADI 2021 yılında transfer olduğu Fluminense'de 194 karşılaşmaya çıkan Jhon Arias, istikrarıyla dikkat çekti. Yıldız oyuncu, 43 kez ağları sarsarken 42 de asist yaptı. Bu sezon ise 52 maçta takımının formasını terletti. 15 gol atıp 8 asistle takım arkadaşlaına katkıda bulundu.

GÜNCEL DEĞERİ 15 MİLYON EURO Dorados ve Tijuana ile Meksika tecrübeleri yaşadıktan sonra ülkesinde Pariotas, Llaneros ve CD America formalarını terleten Arias, 2021'in Ocak ayında Independent Santa Fe'ye transfer oldu. Yazında ise 600 bin Euro karşılığında Fluminense'ye imza attı. O günden bu yana yükselen piyasa değeri 15 milyon Euro seviyelerine ulaştı.