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Galatasaray'a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu elden kaçabilir

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılılar eksik mevkilerini tamamlayarak şampiyonluk için önemli adımlar atmak ve Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine de ulaşmak amacında. Listede bulunan ve uzun süredir de güdnemdekini koruyan yıldız futbolcudan ise kötü bir haber geldi. İşte detaylar...

Burak Zihni Burak Zihni
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 19:14 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 19:14
Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu elden kaçabilir

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Üst üste kazandığı 2 şampiyonluğun ardından gözünü 5. yıldıza diken Galatasaray'da kadronun eksik parçalarını tamamlamak adına çalışmalar sürüyor. Teknik heyet ve yönetim birçok futbolcu üzerinde görüşmelerini yaparak temaslarını sıklaştırıyor. Listede çok sayıda yıldız isim yer alıyor.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu elden kaçabilir

ÖNCELİK FORVET

Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrasında önceliğini forvet mevkisine veren Cimbom, çift santrfor oynamak isteyen teknik direktör Okan Buruk'un talebini yerine getirebilmek adına çok sayıda futbolcuyla görüşüyor. Menajerleri ve kulüpleri ile sürcin bir an önce tamamlanarak imzaların atılması hedefleniyor.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu elden kaçabilir

KANATA DA TAKVİYE

Galatasaray'da forvetin yanı sıra kanat için de yeni bir hamle yapılacak. Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in takımdan ayrılacağı günün bekleyen Cimbom, burası için de harekete geçecek. Gündemde pek çok isim var. Ancak bir yıldız ön plana çıkıyor.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu elden kaçabilir

İLK SIRA JHON ARIAS'IN

Teknik Direktör Okan Buruk'un oluşturduğu listenin ilk basamağında Jhon Arias bulunuyor. Kolombiyalı futbolcunun İstanbul'a gelebilmesi adına yoğun mesai harcanıyor. Ancak Fluminense'nin istediği bonservis konusunda geri adım atması bekleniyor.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu elden kaçabilir

52 MAÇTA OYNADI

2021 yılında transfer olduğu Fluminense'de 194 karşılaşmaya çıkan Jhon Arias, istikrarıyla dikkat çekti. Yıldız oyuncu, 43 kez ağları sarsarken 42 de asist yaptı. Bu sezon ise 52 maçta takımının formasını terletti. 15 gol atıp 8 asistle takım arkadaşlaına katkıda bulundu.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu elden kaçabilir

52 MAÇTA OYNADI

2021 yılında transfer olduğu Fluminense'de 194 karşılaşmaya çıkan Jhon Arias, istikrarıyla dikkat çekti. Yıldız oyuncu, 43 kez ağları sarsarken 42 de asist yaptı. Bu sezon ise 52 maçta takımının formasını terletti. 15 gol atıp 8 asistle takım arkadaşlaına katkıda bulundu.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu elden kaçabilir

GÜNCEL DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Dorados ve Tijuana ile Meksika tecrübeleri yaşadıktan sonra ülkesinde Pariotas, Llaneros ve CD America formalarını terleten Arias, 2021'in Ocak ayında Independent Santa Fe'ye transfer oldu. Yazında ise 600 bin Euro karşılığında Fluminense'ye imza attı. O günden bu yana yükselen piyasa değeri 15 milyon Euro seviyelerine ulaştı.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu elden kaçabilir

TRANSFERDE KÖTÜ HABER

Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Arias için Fluminense'nin 20 milyon Euro civarında bonservis istemesi işi zora sokuyor. Ayrıca farklı talipleri de çıkan 27 yaşındaki futbolcuya Cruzeiro talipti. Bir takım daha eklendi.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu elden kaçabilir

YENİ TALİP PALMEIRAS

Brezilya basınına göre Jhon Arias ile ilgilenen kulüplere Palmeiras da eklendi. Yeşil beyazlı ekibin yıldız futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına uğraş verdiği ifade edildi. Sportif Direktör Leila Pereira'nın bu tranferde ısrarcı olduğu belirtildi.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu elden kaçabilir

YENİ TALİP PALMEIRAS

Brezilya basınına göre Jhon Arias ile ilgilenen kulüplere Palmeiras da eklendi. Yeşil beyazlı ekibin yıldız futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına uğraş verdiği ifade edildi. Sportif Direktör Leila Pereira'nın bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu elden kaçabilir

ZENIT'İ REDDETTİ

Yine Brezilya medyasına göre Jhon Arias için Zenit de devreye girdi. Ancak Kolombiyalı yıldız Rus temsilcisinin teklifini reddetti. Sebebi ise Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istemesi.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu elden kaçabilir

BOMBA İDDİA!

Okan Buruk'un ısrarla istediği Jhon Arias'ın Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen bir takımdan teklif gelmemesi adına Palmeiras'a imza atabileceği öne sürüldü.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu elden kaçabilir

İşte o haber...

Galatasaray’a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu elden kaçabilir

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