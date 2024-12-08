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Arda Güler İspanya'da manşetlerde! Luka Modric'ten soyunma odasında övgü dolu sözler

La Liga'da Girona'ya konuk olan Real Madrid, rakibini 3-0 yenerken gollerden biri Arda Güler'den geldi. Farkı ikiye çıkaran vuruşu yapan ve adeta fişi çeken genç futbolcu, karşılaşmanın ardından İspanyol medyası tarafından göklere çıkarıldı. Takımın Hırvat yıldızı ve 3. golün asistini yapan Luka Modric de Arda'ya kayıtsız kalamadı. Soyunma odasında övgü dolu ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Burak Zihni Burak Zihni
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 08:46 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 08:49
Arda Güler İspanya’da manşetlerde! Luka Modric’ten soyunma odasında övgü dolu sözler

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Bu sezon favorisi olarak başladığı Şampiyonlar Ligi'nde bıçak sırtı bir performans sergileyen Real Madrid, La Liga'da ise gizli lider konumunda bulunuyordu. Ancak Athletic Bilbao mağlubiyeti tüm avantajı kaybettirmişti. Barcelona'nın Betis deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönmesi sonrasında Girona ile Montilivi'de karşılaşan eflatun beyazlılar, sahadan zaferle ayrılmasını bildi ve yeniden avantajlı konuma geçti.

Arda Güler bu sezon ilk golünü attı (AA)Arda Güler bu sezon ilk golünü attı (AA)

REAL ZORLANMADAN KAZANDI

Karşılaşmanın gol perdesini 36'de Jude Bellingham açtı. Ceza sahasında önüne düşen topa düzgün bir vuruş yapan İngiliz yıldız, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci devrede ise dakikalar 55'i gösterdiğinde Bellingham yine sahneye çıktı. Defans arkasına attığı topla bu kez Arda Güler'i hareketlendirdi. Milli oyuncu da kaleciyle karşı karşıya kalıp düzgün bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkaran isim oldu. Bu gol Girona'nın tüm direncini kırmışken 7 dakika sonra Kylian Mbappe, Luka Modric'in enfes pasıyla sağ taraftan girdiği ceza sahasında skoru 3-0 yaptı ve maç sona erdi.

Arda Güler'in gol sonrası sevinci (AA)Arda Güler'in gol sonrası sevinci (AA)

ARDA HESABI AÇTI

Geçen sezon transfer olduğu Real Madrid'de özellikle son dönemde gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan Arda Güler'in daha fazla süre alması bekleniyordu. Ancak Carlo Ancelotti'nin katı tutumuna takılan 19 yaşındaki futbolcu yedek kulübesine mahkum oldu. Rodrygo ve Vinicius Junior'un sakatlıkları ise beklediği fırsatı ayağına getirdi. Girona karşısında çıkan Arda, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Arda Güler'i ilk tebrik edenler Brahim Diaz ve Lucas Vazquez oldu (EPA)Arda Güler'i ilk tebrik edenler Brahim Diaz ve Lucas Vazquez oldu (EPA)

"BELLINGHAM'DAN SONA ÇOK İSTEDİM"

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Bugün kazandığım ve gol attığım için çok mutluyum. Takım olarak zor bir dönemden geçiyorduk. Gerçekten yardımcı olabilmek istedim. Takım harika bir oyun sergiledi, çok koştuk, çok mücadele ettik ve başardık. Net bir galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Bellingham bana çok iyi bir asist yaptı ve gol atmayı başardım. Gerçekten gol atmak istiyordum çünkü bu sezon Real Madrid'de bunu henüz başaramamıştım. Bellingham'ın golünden sonra bunu açıkça anladım. Ben de gol atmak istedim." ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti (EPA)Carlo Ancelotti (EPA)

"ATTIĞI GOL BASKIYI KALDIRACAKTIR"

Carlo Ancelotti ise milli futbolcu ile ilgili olarak; "İlk yarıda çok çalıştı ama başarılı olamadı. İkinci yarıda harika bir gol attı. Özellikle çalışmasının altını çiziyorum. Çok koşuyor ve takıma yardımcı oluyor. Gol baskıyı ortadan kaldıracaktır. Arda, üzerinde çok fazla baskı bulunan genç bir oyuncu." diye konuştu.

Arda Güler ve Luka Modric (EPA)Arda Güler ve Luka Modric (EPA)

LUKA MODRIC: FARK YARATIYORSUN!

Arda Güler'in Girona karşısındaki performansı Luka Modric tarafından da takdir edildi. İspanyol medyasına göre Hırvat yıldız, soyunma odasında Arda'ya; "Daha çok gençsin. Ama attığın goller, yaptığın asistler ve performansınla fark yaratıyorsun" sözlerini sarf etti.

Kylian Mbappe 3. golü atan isim oldu (EPA)Kylian Mbappe 3. golü atan isim oldu (EPA)

KYLIAN MBAPPE: BİZ BİRLİKTE TAKIMIZ

Maçta 3. golü atan ve eleştirilerin olduğu bir dönemde takımını sırtlayan Kylian Mbappe ise, "Zor bir maç oldu. Önemini biliyorduk. Topa çok sahiptiler ama oyuna çok iyi başladık. İlk yarıda gol attık ve ikinci devrede çok güçlü bir başlangıç yaptık. Bu da ikinci golü getirdi. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. Takıma yardım etmek, karakterimle oynamak ve takımın kazanmasına yardımcı olmak işimin bir parçası. Jude harika bir maç çıkardı. Brahim ve Arda da. Biz bir takımız" dedi.

Jude Bellingham ve Arda Güler (AA)Jude Bellingham ve Arda Güler (AA)

MANŞETLERE TAŞINDI!

Girona karşısında 2. golü atan isim olmayı başaran ve bu sezonun hesabını açan Arda Güler, İspanyol medyası tarafından manşetlere taşındı.

Bernabeu Digital: Arda Güler, Real Madrid'de yeniden parladı: Harika bir gol.

AS: Arda Güler sen ne kadar çılgın bir oyuncusun! Bu sadece seçilmişlerin atabileceği bir olduğunun göstergesi.

Arda Güler'in sıradaki hedefi Atalanta (EPA)Arda Güler'in sıradaki hedefi Atalanta (EPA)

ARDA GÜLER ATALANTA MAÇINDA İLK 11'DE OLACAK MI?

Defansa Central, bu konu hakkında; "Önemli sayıdaki sakatlıklar ve önümüzdeki zorlu takvimle birlikte Carlo Ancelotti, Arda'nın daha fazla baskı hissedebileceğini düşünüyor. Bunun da ters etki yaratabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Takımda görev yapan deneyimli futbolcular nispeten bu durumlara karşı göğüs gerebilecek karaktere sahip. Arda'nın Atalanta maçında forma giyip giymeyeceği henüz belli değil ancak takımın içinde bulunduğu durumda her maça başlaması kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.

Arda attı Real kazandı! Girona Real Madrid 0-3 MAÇ SONUCUArda attı Real kazandı! Girona Real Madrid 0-3 MAÇ SONUCU
Arda attı Real kazandı! Girona Real Madrid 0-3 MAÇ SONUCU
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