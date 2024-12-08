Arda Güler'i ilk tebrik edenler Brahim Diaz ve Lucas Vazquez oldu (EPA) "BELLINGHAM'DAN SONA ÇOK İSTEDİM" Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Bugün kazandığım ve gol attığım için çok mutluyum. Takım olarak zor bir dönemden geçiyorduk. Gerçekten yardımcı olabilmek istedim. Takım harika bir oyun sergiledi, çok koştuk, çok mücadele ettik ve başardık. Net bir galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Bellingham bana çok iyi bir asist yaptı ve gol atmayı başardım. Gerçekten gol atmak istiyordum çünkü bu sezon Real Madrid'de bunu henüz başaramamıştım. Bellingham'ın golünden sonra bunu açıkça anladım. Ben de gol atmak istedim." ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti (EPA) "ATTIĞI GOL BASKIYI KALDIRACAKTIR" Carlo Ancelotti ise milli futbolcu ile ilgili olarak; "İlk yarıda çok çalıştı ama başarılı olamadı. İkinci yarıda harika bir gol attı. Özellikle çalışmasının altını çiziyorum. Çok koşuyor ve takıma yardımcı oluyor. Gol baskıyı ortadan kaldıracaktır. Arda, üzerinde çok fazla baskı bulunan genç bir oyuncu." diye konuştu.

Arda Güler ve Luka Modric (EPA) LUKA MODRIC: FARK YARATIYORSUN! Arda Güler'in Girona karşısındaki performansı Luka Modric tarafından da takdir edildi. İspanyol medyasına göre Hırvat yıldız, soyunma odasında Arda'ya; "Daha çok gençsin. Ama attığın goller, yaptığın asistler ve performansınla fark yaratıyorsun" sözlerini sarf etti.

Kylian Mbappe 3. golü atan isim oldu (EPA) KYLIAN MBAPPE: BİZ BİRLİKTE TAKIMIZ Maçta 3. golü atan ve eleştirilerin olduğu bir dönemde takımını sırtlayan Kylian Mbappe ise, "Zor bir maç oldu. Önemini biliyorduk. Topa çok sahiptiler ama oyuna çok iyi başladık. İlk yarıda gol attık ve ikinci devrede çok güçlü bir başlangıç yaptık. Bu da ikinci golü getirdi. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. Takıma yardım etmek, karakterimle oynamak ve takımın kazanmasına yardımcı olmak işimin bir parçası. Jude harika bir maç çıkardı. Brahim ve Arda da. Biz bir takımız" dedi.