Trafik kazası geçiren Michail Antonio’nun son durumu belli oldu!

Epping, Essex'te meydana gelen trafik kazası sonrası Essex Polisi, olayla ilgili bilgi ve görüntü paylaşabilecek kişilere çağrıda bulundu. Essex Polisinden yapılan açıklamada, olayın 7 Aralık Cumartesi günü saat 12.50'de, Coppice Row'da bir Ferrari'nin karıştığı tek araçlı kaza olduğu belirtildi. Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, kazaya ilişkin soruşturmanın görevlendirilen birimi tarafından yürütüldüğü açıklandı.

Polis, görgü tanıkları, araç kamerası görüntüleri veya güvenlik kameralarından elde edilebilecek kayıtların soruşturma için kritik olduğunu vurguladı. Olayla ilgili bilgi paylaşmak isteyenlerden, 7 Aralık tarihli 605 numaralı olayı referans göstermeleri istendi. Essex İtfaiye ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamaya göre, ekipler saat 13.02'de High Road, Epping'deki olay yerine çağrıldı. İtfaiyeciler, araçta sıkışan bir adamı kurtarma çalışması yürüttü ve saat 13.45'te sürücüyü araçtan çıkararak ambulans servisine teslim etti.

Michail Antonio , Nottingham Forest'ta forma giydiği 2019 yılında aracını Güney Londra'ya bağlı Balham'da bulunan bir evin bahçesine Lamborghini'sini çarpmış ancak yara almadan kurutlmayı başarmıştı.

Michail Antonio daha önce Lamborghini Huracan'ı ile de kaza yapmıştı (The Sun)

Michail Antonio aslen Jamaikalı (REUTERS)

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

Antonio, 2015 yılından bu yana West Ham United'da forma giyiyor. Sağ bek, orta sahanın sağı ve kanat olmak üzere çeşitli pozisyonlarda görev yaptı.

Forvet oyuncusu, Nottingham Forest'tan kulübe katılmış ve 2017 yılında kulübün yılın oyuncusu seçilmişti.

Kendini kulübün ana forveti olarak kanıtladı ve 23 Ağustos 2021'de West Ham'ın Premier Lig'deki en golcü oyuncusu oldu.

Bu sezon ise 15 karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Premier Lig kariyerinde ise 68 kez fileleri havalandırdı.