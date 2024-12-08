Trafik kazası geçiren Michail Antonio’nun son durumu belli oldu!

İngiltere'nin en önemli takımlarından biri olan West Ham United'da oynayan Michail Antonio, önceki gün trafik kazası geçirdi. Yıldız futbolcunun durumu hakkında hem kulübü hem de emniyet güçleri tarafından açıklama yapıldı.
İngiltere'nin en önemli takımlarından biri olan West Ham United'da oynayan Michail Antonio, önceki gün trafik kazası geçirdi. Yıldız futbolcunun durumu hakkında hem kulübü hem de emniyet güçleri tarafından açıklama yapıldı.
WEST HAM UNITED: ALT EKSTREMİTE KIRIĞI
İngiliz kulübü, yıldız futbolcusu hakkında yaptığı açıklama ile kaza sonrasında alt eksremite kırığı bulunduğu ve ameliyat olduğunu duyurdu. Konu hakkında;
"Kulüpteki herkes Michail'e acil şifalar diliyor ve gösterilen büyük destek için futbol ailesine içten şükranlarını sunuyor. Olayın hemen sonrasında Michail'e müdahale eden acil servis, ilk müdahale ekiplerine ve iyileşmesi için ona yardım etmeye devam eden sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ederiz. Kulüp uygun olduğunda daha fazla bilgi akışı sağlayacaktır."
ifadelerini kullandı.
MAHREMİYET VURGUSU
West Ham United, oyuncusu için yeni bir duyuru daha yayımladı. Bu açıklamada ise;
"Michail Antonio'nun bugün öğleden sonra Essex bölgesinde geçirdiği trafik kazasının ardından durumunun stabil olduğunu öğrendik. Michail bilinçli ve iletişim kuruyor. Şu anda Londra'nın merkezindeki bir hastanede yakın gözetim altında tutuluyor. Bu zor zamanlarda, herkesin Michail ve ailesinin mahremiyetine saygı göstermesini rica ediyoruz. Kulüp şu anda farklı bir paylaşımda bulunmayacak. Eğer bir akış gerekirse o zaman açıklama yapılacak."
denildi.
POLİS GÖRGÜ TANIĞI VE KAMERA KAYDI ARIYOR
Epping, Essex'te meydana gelen trafik kazası sonrası Essex Polisi, olayla ilgili bilgi ve görüntü paylaşabilecek kişilere çağrıda bulundu. Essex Polisinden yapılan açıklamada, olayın 7 Aralık Cumartesi günü saat 12.50'de, Coppice Row'da bir Ferrari'nin karıştığı tek araçlı kaza olduğu belirtildi. Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, kazaya ilişkin soruşturmanın görevlendirilen birimi tarafından yürütüldüğü açıklandı.
Polis, görgü tanıkları, araç kamerası görüntüleri veya güvenlik kameralarından elde edilebilecek kayıtların soruşturma için kritik olduğunu vurguladı. Olayla ilgili bilgi paylaşmak isteyenlerden, 7 Aralık tarihli 605 numaralı olayı referans göstermeleri istendi. Essex İtfaiye ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamaya göre, ekipler saat 13.02'de High Road, Epping'deki olay yerine çağrıldı. İtfaiyeciler, araçta sıkışan bir adamı kurtarma çalışması yürüttü ve saat 13.45'te sürücüyü araçtan çıkararak ambulans servisine teslim etti.
BU İLK VUKUATI DEĞİL
Michail Antonio, Nottingham Forest'ta forma giydiği 2019 yılında aracını Güney Londra'ya bağlı Balham'da bulunan bir evin bahçesine Lamborghini'sini çarpmış ancak yara almadan kurutlmayı başarmıştı.
ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU
Antonio, 2015 yılından bu yana West Ham United'da forma giyiyor. Sağ bek, orta sahanın sağı ve kanat olmak üzere çeşitli pozisyonlarda görev yaptı.
Forvet oyuncusu, Nottingham Forest'tan kulübe katılmış ve 2017 yılında kulübün yılın oyuncusu seçilmişti.
Kendini kulübün ana forveti olarak kanıtladı ve 23 Ağustos 2021'de West Ham'ın Premier Lig'deki en golcü oyuncusu oldu.
Bu sezon ise 15 karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Premier Lig kariyerinde ise 68 kez fileleri havalandırdı.