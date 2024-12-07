Arda attı Real kazandı! Girona Real Madrid 0-3 MAÇ SONUCU

Barcelona'nın kayıplarının ardından gizli lider konumunda bulunan Real Madrid, Athletic Bilbao'ya yenilmesi üzerine avantajını kaybetmişti. Ancak Katalanların Real Betis ile 2-2 berabere kalması eflatun beyazlı ekibi yeniden avantajlı duruma getirdi. Girona'ya konuk olan başkent temsilcisi rakibini 3-0 yendi ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
Arda Güler'i ilk tebrik eden Jude Bellignham oldu (EPA)
ARDA'DAN SEZONUN İLK GOLÜ
Real Madrid'in Bellingham ile 1-0 önde olduğu sırada sahneye çıkan Arda Güler 55. dakikada, İngiliz yıldızın defansın arkasına attığı topla birlikte kaleciyle karşı karşıya kaldı ve farkı ikiye çıkarmayı başardı.
Arda böylelikle bu sezon ilk golünü atmış oldu. Madrid ekibinin üçüncü sayısı Mbappe'den geldi.
Arda Güler bu sezonun ilk golünü attı (REUTERS)
Bu sonuçla Real Madrid, Barcelona ile olan farkı ikiye indirirken eksik olan maçında Valencia ile karşılaşacak.
Eflatun beyazlılar gelecek hafta Rayo Vallecano ile deplasmanda karşılaşacak.