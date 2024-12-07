Arda attı Real kazandı! Girona Real Madrid 0-3 MAÇ SONUCU

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Barcelona'nın kayıplarının ardından gizli lider konumunda bulunan Real Madrid, Athletic Bilbao'ya yenilmesi üzerine avantajını kaybetmişti. Ancak Katalanların Real Betis ile 2-2 berabere kalması eflatun beyazlı ekibi yeniden avantajlı duruma getirdi. Girona'ya konuk olan başkent temsilcisi rakibini 3-0 yendi ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Arda Güler'i ilk tebrik eden Jude Bellignham oldu (EPA) ARDA'DAN SEZONUN İLK GOLÜ Real Madrid'in Bellingham ile 1-0 önde olduğu sırada sahneye çıkan Arda Güler 55. dakikada, İngiliz yıldızın defansın arkasına attığı topla birlikte kaleciyle karşı karşıya kaldı ve farkı ikiye çıkarmayı başardı. Arda böylelikle bu sezon ilk golünü atmış oldu. Madrid ekibinin üçüncü sayısı Mbappe'den geldi.