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Formula 1'de bir devir sona erdi! 26 yıllık hasret bitti

Formula 1 2024 sezonu, Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erdi. McLaren pilotu Lando Norris, bu sezonki son yarışı kazanarak kariyerindeki en önemli galibiyetlerden birine imza attı. McLaren ise 26 yıllık hasreti sona erdirerek 9. takımlar şampiyonluğunu ilan etti.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 17:38 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 17:41
Formula 1’de bir devir sona erdi! 26 yıllık hasret bitti

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1998'den bu yana şampiyonluk yüzü görmeyen McLaren, Lando Norris ve Oscar Piastri liderliğinde tarihi bir başarıya imza attı. Bu zafer, McLaren'ın Formula 1 tarihindeki köklü yerini bir kez daha hatırlattı.

Max Verstappen (AA)Max Verstappen (AA)

LEWIS HAMILTON FERRARİ'YE GEÇİYOR

Lewis Hamilton, 2013'ten bu yana yarıştığı Mercedes ile son yarışına çıktı. İngiliz efsane, 2025 sezonunda Ferrari adına yarışacak. Ferrari ise Carlos Sainz ile yollarını ayırdı. İspanyol pilot, yeni sezonda Williams koltuğunda olacak.

Pilot Transferleri ve Veda Edenler

  • Haas, iki pilotu Kevin Magnussen ve Nico Hülkenberg ile yollarını ayırdı. Magnussen Formula 1 kariyerini noktalarken, Hülkenberg yeni sezonda Sauber için mücadele edecek. Boşalan koltuklardan biri, Esteban Ocon ile doldurulacak.
  • Sauber, Zhou Guanyu ve Valtteri Bottas ile Formula 1'e veda etti.
  • Sergio Perez, büyük ihtimalle Red Bull ile son yarışına çıktı. Red Bull'un 2025 sezonundaki ikinci pilotunun Max Verstappen ile birlikte Liam Lawson olacağı öngörülüyor.
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