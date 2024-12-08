Formula 1’de bir devir sona erdi! 26 yıllık hasret bitti

1998'den bu yana şampiyonluk yüzü görmeyen McLaren, Lando Norris ve Oscar Piastri liderliğinde tarihi bir başarıya imza attı. Bu zafer, McLaren'ın Formula 1 tarihindeki köklü yerini bir kez daha hatırlattı.
1998'den bu yana şampiyonluk yüzü görmeyen McLaren, Lando Norris ve Oscar Piastri liderliğinde tarihi bir başarıya imza attı. Bu zafer, McLaren'ın Formula 1 tarihindeki köklü yerini bir kez daha hatırlattı.
Lewis Hamilton, 2013'ten bu yana yarıştığı Mercedes ile son yarışına çıktı. İngiliz efsane, 2025 sezonunda Ferrari adına yarışacak. Ferrari ise Carlos Sainz ile yollarını ayırdı. İspanyol pilot, yeni sezonda Williams koltuğunda olacak.