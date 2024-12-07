Derbiye İtalyan dokunuşu! Beşiktaş Fenerbahçe’yi derbide 1-0 yendi

Beşiktaş ile Fenerbahçe , Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Derbi, siyah beyazlı ekibin 1-0'lık zaferi ile sonuçlandı.

Beşiktaş'ın golü sonrası sevinç (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko'nun altıpasın sol çaprazından şutunda top dışarı gitti.

10. dakikada savunmanın arkasına atılan topa kalesini terk ederek çıkan Mert Günok'un ayağı çime takılınca meşin yuvarlağı önünde bulan Dzeko, vuruşunu yaptı. Kaleye doğru giden topun filelerle buluşmasını Emirhan Topçu çizgi üzerinde engelledi.

28. dakikada solda topla buluşan Saint-Maximin, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar taşıyarak şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

29. dakikada Al Musrati'nin ara pasında topu taşıyarak ceza alanına giren Rafa Silva, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Rafa Silva'nın şutunda, Livakovic gole izin vermedi. Sol çapraza doğru açılan topa bu kez Immobile vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

35. dakikada Tadic'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak auta çıktı.

45+2. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Kostic'in soldan kullandığı serbest atışta ceza alanında Djiku'nun kafayla vurduğu top az farkla dışarı gitti.

Derbinin ilk yarısı golsüz tamamlandı.

49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, orta sahanın biraz ilerisinde taç çizgisine yakın noktadan ceza sahasına uzun pasını gönderdi. Havadan gelen topu şık bir şekilde önüne alan Dzeko'nun kaleci Mert Günok ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oxlade-Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından kale sahasına yerden gönderdiği top, önce Mert Müldür'ün ayağının altına çarptı. Immobile, altıpasın önünde meşin yuvarlağa topuğuyla dokunmak istedi. İtalyan oyuncunun müdahale edemediği top, uzak direğin yanından filelerle buluştu: 1-0.

89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun, ceza sahası içinde topu Tadic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Mert, topu iki hamlede kontrol etti.

90+6. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan ortasında En-Nesyri'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Aynı dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında topu uzun süre sürdükten sonra ceza sahasına giren Muçi'nin çıkardığı şutta kaleci Livakovic gole izin vermedi.

90+6. dakikada Gedson Fernandes, hakemin faul kararının ardından topu sert bir şekilde dışarı vurduğu gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Beşiktaş, derbiyi 1-0 kazandı.