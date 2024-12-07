Beşiktaş’tan derbi zaferi sonrası Fenerbahçe’ye peş peşe göndermeler!

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig 'in 15. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş , Alex Oxlade-Chamberlin'in golü ile sahadan 1-0'lık galibiyet ve 3 puanla ayrıldı. Puanını 25'e yükselten Kartal, elinden kayıp gitmesi muhtemel sezonu da bir annlamda tutmuş oldu.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Wrapped göndermesi (Beşiktaş)

Beşiktaş, kısa süre önce Wrapped adı ile kullanıcılarının karşısına çıkan ve bir sene boyunca en çok tercih ettikleri şarkıların tarzlarından isimlerine kadar sıralam imkanı sunan Spotify'a benzer bir çalışma paylaştı.

"İşte sana özel çalma listemiz" denilen 5 parçalık paylaşımda

1. Ya Sen Ya Hiç

2. Those Were te Days

3. Bu Gal Daşlı Gala

4. Kız Milleti

5. Çemberimde Gül Oya

şarkılarına yer verildi.