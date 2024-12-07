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Beşiktaş'tan derbi zaferi sonrası Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 25'e yükseltti. Siyah beyazlılar, zorlu derbinin ardından ezeli rakibine göndermelerde bulunduğu paylaşımlar yaptı. Taraftarlar ise binlerce kez beğeni atıp paylaştı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 22:48 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 22:48
Beşiktaş’tan derbi zaferi sonrası Fenerbahçe’ye peş peşe göndermeler!

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Ezeli rakibi Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlin'in golü ile sahadan 1-0'lık galibiyet ve 3 puanla ayrıldı. Puanını 25'e yükselten Kartal, elinden kayıp gitmesi muhtemel sezonu da bir annlamda tutmuş oldu.

Karşılaşma sonrasında siyah beyazlılar sosyal medya hesaplarından Kanarya'ya göndermelerde bulundu.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Wrapped göndermesi (Beşiktaş)Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Wrapped göndermesi (Beşiktaş)

Beşiktaş, kısa süre önce Wrapped adı ile kullanıcılarının karşısına çıkan ve bir sene boyunca en çok tercih ettikleri şarkıların tarzlarından isimlerine kadar sıralam imkanı sunan Spotify'a benzer bir çalışma paylaştı.

"İşte sana özel çalma listemiz" denilen 5 parçalık paylaşımda

1. Ya Sen Ya Hiç
2. Those Were te Days
3. Bu Gal Daşlı Gala
4. Kız Milleti
5. Çemberimde Gül Oya

şarkılarına yer verildi.

Ciro Imobile (Beşiktaş)Ciro Imobile (Beşiktaş)

İkinci paylaşımda ise Ciro Immıbile'nin taraftarlara üçlü çektirmeden önce yaptığı sus işaretine yönelik olarak; "Şimdi herkes bi' sussun bakalım. 🤫" denildi.

Emirhan Topçu ve Zaynutdinov (Beşiktaş)Emirhan Topçu ve Zaynutdinov (Beşiktaş)

Siyah beyazlılar bir sonraki mesajında "Savaş, mücadele et ve kazan! 👊 Beşiktaş bu! 🦅" sözleriyle Emirhan ve Zaynutdinov'u paylaştı.

Alex Oxlade-Chamberlain galibiyeti getiren isim oldu (Beşiktaş)Alex Oxlade-Chamberlain galibiyeti getiren isim oldu (Beşiktaş)

Son paulaşımda ise golü atan Alex Oxlade-Chamberlain'e bakan bir kadının "Kanaryayı çok severim" söylediği görülüyor. İngiliz futbolcu ise "Ben de" yanıtını veriyor. Ardından aynı karenin devamında kanaryaya yer veriliyor.

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