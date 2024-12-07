Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında kozlarını paylaşıyor. Birbirlerine rakip oldukları yüzlerce maçı geride bırakan iki takımın randevusu iki taraf adına büyük önem taşıyor. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Talha, Al Musrati, Rashica, Salih, Immobile, Masuaku, Rafa, Emirhan, Gedson
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Djiku, Samet, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz, Maximin, Dzeko
Beşiktaş son 5 maçında galibiyet alamadu (AA)
BEŞİKTAŞ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Sezona birçok iddialı transferle başlayan Beşiktaş, ilk haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer alacağını göstermitşi. Ancak Galatasaray karşısında eld edilen yenilgi, siyah beyazlıları tepetaklak etti. Kartal son 5 maçında 3 yenilgi ve 2 beraberlik alırken sadece 2 puan toplayabildi. Sezon genelinde ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 22 puanla 5. sırada yer alıyor.