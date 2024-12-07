Sezonun 3. derbisinde Beşiktaş 'a konuk olan Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanından zaferle dönebilmeyi hedefliyor. Jose Mourinho yönetiminde Galatasaray'a 3-0 yenilen ve Trabzonspor'u 3-2 yenen sarı lacivertli ekip, Tüpraş Stadyumu 'nda da kazanmak istiyor.

Fenerbahçe ezeli rekabette önde bulunuyor (AA)

LİGDE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türk futbolunun iki köklü kulübü, 7 Aralık 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 360. kez karşı karşıya gelecek. Bu tarihi rekabette Fenerbahçe'nin 135, Beşiktaş'ın ise 127 galibiyeti bulunuyor; 97 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında Fenerbahçe 49 galibiyetle önde, Beşiktaş ise 42 galibiyet elde etti; 45 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Son 12 derbide ise her iki takım da üçer galibiyet alırken, altı maç berabere bitti.