SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu randevuda iki takımın da hedefi 3 puanla yola devam edebilmek. Ev sahibi Kartal sezona tutunmak, konuk Kanarya ise şampiyonluk iddiasını sürdürmek amacında.Beşiktaş - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 17:55 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 18:47
Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında kozlarını paylaşıyor. Birbirlerine rakip oldukları yüzlerce maçı geride bırakan iki takımın randevusu iki taraf adına büyük önem taşıyor. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

CANLI TAKİP

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Talha, Al Musrati, Rashica, Salih, Immobile, Masuaku, Rafa, Emirhan, Gedson

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Djiku, Samet, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz, Maximin, Dzeko

Beşiktaş son 5 maçında galibiyet alamadu (AA)Beşiktaş son 5 maçında galibiyet alamadu (AA)

BEŞİKTAŞ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Sezona birçok iddialı transferle başlayan Beşiktaş, ilk haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer alacağını göstermitşi. Ancak Galatasaray karşısında eld edilen yenilgi, siyah beyazlıları tepetaklak etti. Kartal son 5 maçında 3 yenilgi ve 2 beraberlik alırken sadece 2 puan toplayabildi. Sezon genelinde ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 22 puanla 5. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe son lig maçında Gaziantep FK'yı 3-1 yendi (İHA)Fenerbahçe son lig maçında Gaziantep FK'yı 3-1 yendi (İHA)

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Sezonun 3. derbisinde Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanından zaferle dönebilmeyi hedefliyor. Jose Mourinho yönetiminde Galatasaray'a 3-0 yenilen ve Trabzonspor'u 3-2 yenen sarı lacivertli ekip, Tüpraş Stadyumu'nda da kazanmak istiyor.

13 karşılaşmanın 10'unu kazanan Kanarya, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 32 puan toplayıp ikinci basamağa yerleşti.

Fenerbahçe ezeli rekabette önde bulunuyor (AA)Fenerbahçe ezeli rekabette önde bulunuyor (AA)

LİGDE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türk futbolunun iki köklü kulübü, 7 Aralık 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 360. kez karşı karşıya gelecek. Bu tarihi rekabette Fenerbahçe'nin 135, Beşiktaş'ın ise 127 galibiyeti bulunuyor; 97 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında Fenerbahçe 49 galibiyetle önde, Beşiktaş ise 42 galibiyet elde etti; 45 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Son 12 derbide ise her iki takım da üçer galibiyet alırken, altı maç berabere bitti.

Geçen sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı (AA)Geçen sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı (AA)

BEŞİKTAŞ'IN EN FARKLI GALİBİYETLERİ

Tarih Stat Organizasyon Sonuç
23.03.1941 Şeref Özel 7-1
06.01.1990 Fenerbahçe Lig 5-1
12.03.1944 Şeref Milli Küme 4-0
07.12.1966 İnönü TSYD Kupası 4-0
16.05.1987 Ali Sami Yen Lig 4-0
21.11.1987 Fenerbahçe Lig 4-0

FENERBAHÇE'NİN EN FARKLI GALİBİYETLERİ

Tarih Stat Organizasyon Sonuç
06.12.1958 İnönü Özel 7-0
17.01.1930 Taksim İstanbul Ligi 5-0
01.07.1960 İnönü Cemal Gürsel Kupası 6-2
24.03.1940 Şeref İstanbul Ligi 5-1
28.11.1924 Taksim Özel 4-0
18.05.1947 Fenerbahçe Milli Küme 4-0
31.08.1975 İzmir Atatürk Zafer Kupası 4-0
Jose Mourinhodan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yokJose Mourinhodan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok
Jose Mourinho'dan dünyaca ünlü yıldıza veto! "Gerek yok"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
CANLI | Muhalifler adım adım Şam’a ilerliyor! Esad güçleri tankı, topu bırakıp kaçtı
Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI
Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan... Gaziantep’te deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi | CHP’ye tepki: Halleri içler acısı
CANLI | Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon başladı
Doha’da gündem Suriye! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ve Erakçi ile Astana Formatında toplandı
Özgür Özel kulağına fısıldayan CHP’li vekili sahnede fırçaladı
Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor
MİT’ten PKK’ya Süleymaniye’de nokta atışı: PAJK’ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever etkisiz hale getirildi
Beylikdüzü’nde 14 katlı binada facia | Evi kapıcı mı patlattı? Komşulardan kan donduran sözler
Jose Mourinho’dan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok
Bakanlık listeyi güncelledi! Dönerden çıkanlar mide bulandırdı
Suriye’de kim nerede duruyor... ABD, Rusya, İran! Türkiye faktörü: Tek ülke!
Galatasaray’a dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek
Suriyelileri memlekete dönüş heyecanı sardı! Başkan Erdoğan’a teşekkür ettiler: Türkiye olmasaydı ölmüştük
SON DAKİKA