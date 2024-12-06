Victor Osimhen o isimle çalışmak için can atıyor! Taraftar isyanda

Sezon başında birçok dünya devinin listesinde olmasına rağmen Napoli'nin izin vereceği bir teklif yapılmaması üzerine takımda kalan Victor Osimhen, transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a imza atmıştı.
Sezon başında birçok dünya devinin listesinde olmasına rağmen Napoli'nin izin vereceği bir teklif yapılmaması üzerine takımda kalan Victor Osimhen, transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a imza atmıştı.
Dünyanın en saygın forvetlerinden biri olan ve o dönemli piyasa değeri 100 milyon Euro olarak belirlenen Nijeryalı futbolcunun sezon sonuna kadar takıma kazandırıldığı duyurulmuştu. Bu imza Avrupa ve Osimhen'in ülkesi Nijerya'nın yer aldığı Afrika'da geniş yankı uyandırmıştı.
6 MİLYON EURO ÖDENİYOR
Galatasaray, Victor Osimhen'in transferine yönelik olarak KAP'a şu açıklamayı yapmıştı; "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
MUHTEŞEM BAŞLADI
Nasıl bir performans göstereceği merakla beklenen Victor Osimhen, bilgisayar tabiri ile adeta "tak çalıştır" modeliyle sahada yer aldı. 25 yaşındaki golcü futbolcu, çıktığı 12 karşılaşmada 9 gol atarken 5 de asist yaptı.
Üstelik bu katkıyı hemen hemen 10 maçlık sürede yaptı. Ayrıca kendisine yazılmayan ve sayılmayan golleri de var.
İSTANBUL'U VE TARAFTARI ÇOK SEVDİ
Sarı kırmızılı kulüpte geçirdiği her andan mutlu olan Victor Osimhen hem taraftarla arasında bağ kurdu hem de İstanbul'daki hayatından memnnun kaldı.
Her fırsatta sarı kırmızılıların futbola olan bağlılığından ve kendisine gösterilen sevgidne bahsetti.
DEVLER KAPIDA
Victor Osimhen'in bu performansı birçok takımı da peşinden koşturmaya yetti. Geçen sezonun ardından belki de çöküşe geçecek kariyeri için radikal bir karar alarak İstanbul'a gelen yıldız forvet, yeniden parlamayı başardı. Bunun ardından birçok ülkenin şampiyonluk adayları yarışa girdi.
İNGİLİZLER BIRAKMIYOR
Kariyerinde en önemli isimlerden biri olan Didier Drogba'nın efsane olarak görüldüğü Chelsea'nin yanı sıra Arsenal ve Manchester United, Victor Osimhen'in peşinde. Fransa şampiyonu PSG de geçen sezon aldığı ret yanıtına rağmen ısrarını sürdürüyor.
İtalya'dan ise Juventus ve Milan devrede.
JUVENTUS'UN KOZU GIUNTOLI
Osimhen'in transferinde en önde olan takımlardan biri de Juventus. Çünkü daha önce birlikte çalıştığı Cristiano Giuntoli'nin çalıştığı Torino devine sıcak baktığı ifade edilen golcü futbolcunun, Dusan Vlahovic konusunda kararın verilmesi sonrasında yapılacak teklife göre imza atabileceği ifade edildi.
İMZA İÇİN CAN ATIYOR
İtalyan medyasına göre Victor Osimhen de Cristiano Giuntoli'nin görev yaptığı siyah beyazlı ekipte futbol oynamak için adeta can atıyor. Serbest kalma maddesi üzerinden yapılacak pazarlıklarla birlikte sürecin tamamlanması hedefleniyor.
TARAFTAR İSYANDA
Bonservisi Napoli'de bulunan Victor Osimhen için taraftarlar ise adeta isyan bayrağı açtı. Sosyal medyadan birçok Napolili, bu transferin gerçekleşmemesi gerektiğini söylerken Gonzalo Higuain'de yaşanan benzerliklerin tekrarlanmaması gerektiğini ifade etti.
Arjantinli futbolcu 2013'te 39 milyon Euro'ya transfer olduğu Napoli'den 3 yıl sonra 90 milyon Euro'ya torino temsilcisine imza atmıştı.