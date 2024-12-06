Victor Osimhen o isimle çalışmak için can atıyor! Taraftar isyanda

MUHTEŞEM BAŞLADI Nasıl bir performans göstereceği merakla beklenen Victor Osimhen, bilgisayar tabiri ile adeta "tak çalıştır" modeliyle sahada yer aldı. 25 yaşındaki golcü futbolcu, çıktığı 12 karşılaşmada 9 gol atarken 5 de asist yaptı. Üstelik bu katkıyı hemen hemen 10 maçlık sürede yaptı. Ayrıca kendisine yazılmayan ve sayılmayan golleri de var.

İSTANBUL'U VE TARAFTARI ÇOK SEVDİ Sarı kırmızılı kulüpte geçirdiği her andan mutlu olan Victor Osimhen hem taraftarla arasında bağ kurdu hem de İstanbul'daki hayatından memnnun kaldı. Her fırsatta sarı kırmızılıların futbola olan bağlılığından ve kendisine gösterilen sevgidne bahsetti.

DEVLER KAPIDA Victor Osimhen'in bu performansı birçok takımı da peşinden koşturmaya yetti. Geçen sezonun ardından belki de çöküşe geçecek kariyeri için radikal bir karar alarak İstanbul'a gelen yıldız forvet, yeniden parlamayı başardı. Bunun ardından birçok ülkenin şampiyonluk adayları yarışa girdi.

İNGİLİZLER BIRAKMIYOR Kariyerinde en önemli isimlerden biri olan Didier Drogba'nın efsane olarak görüldüğü Chelsea'nin yanı sıra Arsenal ve Manchester United, Victor Osimhen'in peşinde. Fransa şampiyonu PSG de geçen sezon aldığı ret yanıtına rağmen ısrarını sürdürüyor. İtalya'dan ise Juventus ve Milan devrede.