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TFF resmen duyurdu! Süper Lig ekibinin puanı silindi

Türkiye Futbol Federasyonu, lisans işlemlerini tamamlayamamasından dolayı Adana Demirspor'un 3 puanını sildi. Ayrıca alt liglerde de benzer karar uygulandı. Bazı takımlar ise yapılandırmadan faydalandığı için ceza almadı.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 19:13 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 19:17
TFF resmen duyurdu! Süper Lig ekibinin puanı silindi

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Bu sezon kötü bir dönem geçiren ve sadece 2 puan alarak son sırada bulunan Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası uygulandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul;

Trendyol Süper Lig'den;

Net Global Sivasspor, Atakaş Hatayspor, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ve İkas Eyüpspor,

Trendyol 1. Lig'den;

Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş., Sakaryaspor A.Ş., Şanlıurfaspor ve Central Hospital Ümraniyespor,

Nesine 2. Lig'den;

1461 Trabzon FK, Motolux 68 Aksarayspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü, Belediye Derince Spor, Beykoz Anadolu Spor A.Ş., Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş., Diyarbekir Spor A.Ş., Anagold 24Erzincanspor, Fethiyespor, İskenderunspor A.Ş., E Koleji Isparta 32 Spor, Karacabey Belediye Spor A.Ş., GMG Kastamonuspor, Kırklarelispor Futbol A.Ş., Menemen Futbol Kulübü, Sarıyer, Somaspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan;

Trendyol Süper Lig'den

Adana Demirspor A.Ş.,

Nesine 2. Lig'den

Nazilli Spor A.Ş., Afyonspor Kulübü, Giresunspor, Bucaspor 1928, Altay kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.

Kurul ayrıca, TFF Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı Geçici Madde 23 kapsamında;

Trendyol Süper Lig' den

ONVO Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor, Bellona Kayserispor,

Nesine 2. Lig'den

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve İnegölspor kulüplerine SGK ve vergi borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmuş olmaları sebebiyle yapılandırmanın kabul edildiğine dair belgenin sunulması için 13.12.2024 tarihine kadar süre verdi.

Böylelikle 2024-2025 sezonu en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 45'i Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 3'ü UEFA Lisansı aldı."

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