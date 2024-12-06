Ali Koç’tan harcama limiti ve takım sayısı açıklaması!

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç (AA)

" Önemli konuların üzerinde çalışıyorlar. Standart sözleşme konusu var. İtalya, İngiltere, bir sürü ligde tek sözleşme var. Maaş, varsa imza parası ve imaj hakları tek sözleşmede oluyor. Bazı ülkelerde maç primleri de tek sözleşmede oluyor. Türkiye'de prim sistemi oluyor. Büyük maçlardan önce yönetimin tasarrufu oluyor. Bu sözleşmeye bağlanan bir şey olmuyor. Onları konuştuk. Kulüpler, buna önem veriyor. Tek sözleşme olduğunda vergi kaçırmadan, harcama limitlerinden, bankalar anlaşmasına uyulmuyorsa, onu by-pass etmekte yöntemler var. Bazı kulüpler bunu kullanıyor. Daha adil bir rekabet için kulüpler buna sıcak bakıyor. TFF başkanımız ocak ayında talimat değişikliği yapılacağını söylemiş sanırım dün."

Ali Koç birçok konuda önemli sözler sarf etti (AA)

"Daha sonra vadesi geçmiş borçların denetimi konusu var. Avrupa'ya giden takımlar, senede 4 kez temiz kağıdı alıyor. Avrupa'ya gitmeyenler, bize nazaran daha farklı bir takvimde raporlanıyorlar vadesi geçmiş borçları. Bunun daha UEFA standartlarına göre yapılması gerektiğini anlattılar bize. Harcama limitleri konusunda da yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Bence çok doğru. Şu anda gelirin üzerinden yapıyorsun, bir de onun üzerine %30 çarpan koyuyorsun ama sıfır borcu olan kulüplerin harcama limitleri çok düşük. Sağlıklı bir finansal yapısı olmanın avantajını göremiyorlar. Yeni modelin şöyle oluşması düşünülüyor, gelirin, borcun, yüzdeler ve öyle sınıflandırılıyorsun. Hoşumuza gitti, enteresan bulduk."

Ali Koç, takım sayısının azaltılması gerektiğinden bahsetti (AA)

"Son konu, bir futbol gelişim fonu üzerinde konuştuk. Son olarak da son iki federasyonun konuştuğu, sayın Büyükekşi zamanında ciddi bir şekilde ihlal edilen ve bu federasyonun da benimsediği, zaman zaman gündeme gelen MHK yapısı. Kulüpler ortak olsun, bir şirket kuralım, kulüpler ortak olsun, onları konuştuk."