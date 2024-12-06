Cengiz Ünder İtalya’ya dönüyor! Yeni takımı şaşırttı

Fenerbahçe, transfer olduğu günden bu yana beklenenin altında kalan ve sakatlıklar sonrası hem teknik ekibin hem de taraftarların gözünden düşen milli futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Sarı-lacivertli takım, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.