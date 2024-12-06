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TFF resmen açıkladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda yok

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını gönderdiği yazılı belge ile Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmişti. TFF'den konu hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 20:39 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 20:48
TFF resmen açıkladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda yok

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TFF, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.

Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır."

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