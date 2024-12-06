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"Direncimiz kırılıyor" Şenol Güneş'ten beraberlik sözleri

Süper Lig'de Galatasaray derbisi öncesi moral bulmak isteyen Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırladığı maçtan 2-2 beraberlik ve 2 puan kaybıyla ayrıldı. Bordo mavililerin teknik patronu Şenol Güneş, sonucu hak etmediklerini belirterek berabere kalmalarının oyuncularının diencini kırdığını söyledi.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 23:36 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 23:36
Direncimiz kırılıyor Şenol Güneş’ten beraberlik sözleri

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, berabere kalmalarının dirençlerini kırdığını söyledi.

Şenol Güneş (AA)Şenol Güneş (AA)

İşte Güneş'in sözleri;

"İlk yarıda tempo düşüktü. Kasımpaşa'nın geçiş oyununda, hızlı çıkışlarını biliyorduk. Hücuma çıktığımızda yavaş oynadık. Basit top kaybıyla pozisyon verdik. Bunları bazen yapıyoruz. İkinci yarıda daha tempolu, hızlı oynamaya çalıştık.

O zaman oyun ortaya çıktık. Orada risk de aldık. 2-1'den sonra gereksiz şekilde gol yedik. Sayımız fazla ama gol yiyoruz, yediğimiz tüm gollerde böyle. Orada sıkıntımız var. Yanlış yere basıyoruz. Rakip de bunu yaptı. Sayılmayan golde de oldu. Bize pahalıya mal oldu bu.

Hep söylüyorum, güzel futbol, iyi sonuç istiyoruz. Ama rakibin dönüşünde de onu kontrol etmek gerekiyor. Sayılmayan golde de bizden kaynaklandı. Bizim oyuncularımızın bu kadar emek verdiği maçta berabere kalmaları tüm direnci kırıyor.

O yüzden bu noktadayız. Savunmada kalmamıza rağmen net ve caydırıcı savunma anlayışımız olmuyor. Olmadı, gol atamadık ve basit top kayıplarıyla gol yedik. Üzüntü veren bir durum. Bu sıkıntıları yaşıyoruz.

Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü. Benim ve takım için olmayacaklar durumlar

Çok emek verdiğimiz maçta bu sonuçlar alınınca oyuncularımızın dirençleri kırılıyor."

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