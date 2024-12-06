PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'a dünya yıldızı! Nelsson'un yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı ve Nelsson'un formsuzluğunun ardından stoper takviyesi istedi. Aslan bu doğrultuda dünyaca ünlü bir yıldızın peşine düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 10:56 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 10:56
Galatasaray’a dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray'ın ara transfer dönemi planı yeniden revize edildi ve listeye stoper de eklendi.

Galatasaray’da dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek

SAVUNMA TRANSFERİ

Victor Nelsson'un ayrılık talebi ve görev aldığındaki olumsuz performansı, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı ile yaşanılan endişe sonrasında savunma hamlesi de geldi.

Galatasaray’da dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek

Sarı kırmızılı kulübün ocak ayı kadro mühendisliğinde bir kanat forvet, bir de bek düşüncesi vardı ki bu son gelişme ile transfer sayısı üçe çıktı.

Galatasaray’da dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek

LİSTEDEKİ İSİMLER

Galatasaray, aklında hep Avrupa olan Nelsson'u 10-12 milyon avro bandında bir bonservisle satmayı hedefliyor.

Galatasaray’da dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek

Sarı kırmızılılar, Cenk Özkaçar, Ahmetcan Kaplan gibi yerli oyuncuların da yer aldığı stoper alternatifleri için görüşmelere vakit kaybetmeden başlayacak.

Galatasaray’da dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek

Cimbom'da scout ekibi de stoper transferi için ekstra tarama çalışmalarına başlayıp Okan Buruk'a rapor sunacak.

Galatasaray’da dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek

SERGIO RAMOS BOMBASI

Galatasaray, son olarak İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen 38 yaşındaki Sergio Ramos'a teklif yapma kararı aldı. Nelsson'un olası ayrılığı sonrası son haftalarda üçlü savunmaya dönen teknik direktör Okan Buruk'un elinde sadece Davinson, Abdülkerim ve Metehan kalıyor.

Galatasaray’da dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek

Ancak bu mevkide alternatif arayan Okan Buruk da, tecrübeli yıldızı iyi bir tercih olarak görüyor. Sergio Ramos'un geçen yaz transfer döneminden bu yana boşta olması da avantaj olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray’da dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Önce Hama sonra Şam! Muhalifler adım adım ilerliyor: Suriye’de zafer kutlaması! Rejim kritik köprüyü hedef aldı
CHP’de kurultay kavgası... Özgür Özel’den rest! Ekrem İmamoğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi Mansur Yavaş’a koştu...
Resmi Gazete’de yayımlandı! Okullarda kıyafet serbestliği kaldırıldı: Sade ve kullanışlı olacak
Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL
Galatasaray’a dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek
Macron da istifa edecek mi? Fransa Cumhurbaşkanı beklenen konuşmayı yaptı: Michel Barnier dönemi kapandı
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayımlandı
Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı! İşte 7 kişinin tutuklanma gerekçeleri
Anlaşmalar tamam! Fenerbahçe’den 3 imza birden
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA REFAH PAYI HESABI | Ocak zammına 6 formül! SSK ve Bağ-Kur’lunun aylıkları ne kadar olacak?
Ana gündem Suriye! Başkan Erdoğan Antonio Guterres ile görüştü
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de: Selami Yıldız İstanbul Emniyet Müdürü oldu
Deniz Akkaya için gözaltı kararı! Tepki geldi! Firarı olarak aranıyor
Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu
ABD 7 büyüklüğünde depremle sallandı! Bölgede tsunami uyarısı
SON DAKİKA