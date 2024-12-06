Galatasaray’a dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek

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Galatasaray, aklında hep Avrupa olan Nelsson'u 10-12 milyon avro bandında bir bonservisle satmayı hedefliyor.

Sarı kırmızılılar, Cenk Özkaçar, Ahmetcan Kaplan gibi yerli oyuncuların da yer aldığı stoper alternatifleri için görüşmelere vakit kaybetmeden başlayacak.

Cimbom'da scout ekibi de stoper transferi için ekstra tarama çalışmalarına başlayıp Okan Buruk'a rapor sunacak.

SERGIO RAMOS BOMBASI Galatasaray, son olarak İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen 38 yaşındaki Sergio Ramos'a teklif yapma kararı aldı. Nelsson'un olası ayrılığı sonrası son haftalarda üçlü savunmaya dönen teknik direktör Okan Buruk'un elinde sadece Davinson, Abdülkerim ve Metehan kalıyor.

Ancak bu mevkide alternatif arayan Okan Buruk da, tecrübeli yıldızı iyi bir tercih olarak görüyor. Sergio Ramos'un geçen yaz transfer döneminden bu yana boşta olması da avantaj olarak değerlendiriliyor.