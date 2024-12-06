Galatasaray’a dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek

Hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray'ın ara transfer dönemi planı yeniden revize edildi ve listeye stoper de eklendi.
Hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray'ın ara transfer dönemi planı yeniden revize edildi ve listeye stoper de eklendi.
SAVUNMA TRANSFERİ
Victor Nelsson'un ayrılık talebi ve görev aldığındaki olumsuz performansı, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı ile yaşanılan endişe sonrasında savunma hamlesi de geldi.
Sarı kırmızılı kulübün ocak ayı kadro mühendisliğinde bir kanat forvet, bir de bek düşüncesi vardı ki bu son gelişme ile transfer sayısı üçe çıktı.
LİSTEDEKİ İSİMLER
Galatasaray, aklında hep Avrupa olan Nelsson'u 10-12 milyon avro bandında bir bonservisle satmayı hedefliyor.
Sarı kırmızılılar, Cenk Özkaçar, Ahmetcan Kaplan gibi yerli oyuncuların da yer aldığı stoper alternatifleri için görüşmelere vakit kaybetmeden başlayacak.
Cimbom'da scout ekibi de stoper transferi için ekstra tarama çalışmalarına başlayıp Okan Buruk'a rapor sunacak.
SERGIO RAMOS BOMBASI
Galatasaray, son olarak İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen 38 yaşındaki Sergio Ramos'a teklif yapma kararı aldı. Nelsson'un olası ayrılığı sonrası son haftalarda üçlü savunmaya dönen teknik direktör Okan Buruk'un elinde sadece Davinson, Abdülkerim ve Metehan kalıyor.
Ancak bu mevkide alternatif arayan Okan Buruk da, tecrübeli yıldızı iyi bir tercih olarak görüyor. Sergio Ramos'un geçen yaz transfer döneminden bu yana boşta olması da avantaj olarak değerlendiriliyor.