Lyon Zaha ile yolları ayırıyor!

Galatasaray'dan Fransa ekibi Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, istediğini bulamadı. İngiltere'ye kiralık transferi son anda yatan ve devamında Lyon'un yolunu tutan Zaha, şimdiye kadar sadece 5 maçta forma giyebildi.



29 Eylül'den beri ilk 11'de forma giyemeyen Fildişi Sahilli futbolcu için Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage açıklama yaptı.



Sage, forma şansı bulamayan Wilfried Zaha ve Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Gift Orban'la ilgili de konuştu.

Gift Orban. (Arşiv)



"TRANSFER DÖNEMİ HAREKETLİ OLACAK"



Transfer döneminin hareketli geçeceğini belirten Sage, "Bugünün oynamayan futbolcular, dün oynamayanlarla aynı değil, bu durum değişken. Transfer dönemi hareketli olacak" ifadelerini kullandı.



Ayrılıkların yaşanacağını belirten başarılı teknik adam, "Ocak ayı başında bazıları için ayrılık bazıları için oynama fırsatı olacak" diye konuştu.



GALATASARAY AYRILIK İSTEMİYOR



Galatasaraylı yetkililer ise Zaha'nın Lyon'daki durumunun kendileri açısında bir şeyi değiştirmediğini ifade ediyor. Sarı-kırmızılılar, Zaha'nın bu sezon planları arasında yer almadığını ve Fildişi Sahilli futbolcunun Lyon'la yaptığı kontratın sezon sonuna kadar olduğunu belirtiyor.