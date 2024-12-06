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Galatasaray'da Jakobs şoku!

Samsunspor maçında yeniden sakatlanan Jakobs, tedavisini tamamlayıp düz koşulara başladı. Galatasaray takımındaki bek problemi sebebiyle Sivasspor maçı öncesinde oyuncunun durumu da merak ediliyordu. Jakobs, Sivasspor ve Malmö maçlarında da forma giymeyecek.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 10:32 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 10:32
Galatasaray’da Jakobs şoku!

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Galatasaray'ın Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlığı nükseden Senegalli sol bek Jakobs; Sivasspor ve Malmö maçlarında da forma giymeyecek.

SAMSUN DERS OLDU

İlk olarak 19 Ekim tarihinde oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve üç hafta sahalardan uzak kaldıktan sonra tam iyileşmeden Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcu için bu defa aynı hataya düşülmeyecek! Samsun maçında fedakârlığa imza atıp yüzde yüz hazır olmadan sahaya çıkan Jakobs için Galatasaray teknik heyeti ile sağlık kurulu temkinli davranacak.

Galatasaray. (AA)Galatasaray. (AA)

HENÜZ HAZIR DEĞİL

Samsunspor maçında yeniden sakatlanan Jakobs, tedavisini tamamlayıp düz koşulara başladı. Galatasaray takımındaki bek problemi sebebiyle Sivasspor maçı öncesinde oyuncunun durumu da merak ediliyordu.

Teknik direktör Okan Buruk, Jakobs'u ligdeki Sivasspor ve ardından Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanacak Malmö maçlarında da riske atmamaya karar verdi. Henüz takımla çalışacak seviyeye gelemeyen Senegalli oyuncunun Trabzonspor maçıyla birlikte sahalara dönüşü planlanıyor.

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