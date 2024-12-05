Galatasaray’a transferde FIFA engeli!

TEK ÇARE SATMAK



FIFA kuralları gereği bir kulüp 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere en fazla altı oyuncuyu kiralık gönderebiliyor. Sarı kırmızılılar 2024-25 sezonu başında Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Derrick Köhn, Matias Ross ve son olarak da altyapıdan yetişen Baran Aksaka'yı kiralık olarak gönderdi.



