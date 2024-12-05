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Galatasaray'a transferde FIFA engeli!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroda düşünmediği isimlerle yolları ayırmak ve yerlerini kaliteli isimlerle doldurmak isteyen sarı kırmızılılar FIFA engeliyle karşılaştı.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 10:50 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 10:50
Galatasaray’a transferde FIFA engeli!

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Galatasaray Kulübü'nde ara transfer dönemi için sürpriz bir engelin bulunduğu ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar, mevzuat gereği ocak ayında yurt dışına oyuncu kiralayamayacak.

Galatasaray’a transferde FIFA engeli!

Sezon başında beş oyuncusunu Avrupa kulüplerine kiralayan Galatasaray, altıncı olarak da altyapıdan yetişen genç oyuncusu Baran Aksaka'yı Bulgaristan'a kiralık olarak gönderdi.

Galatasaray’a transferde FIFA engeli!

Devre arasında yabancı kontenjanında yer açmak için Elias Jelert'in menajerine "Kendinize kiralık kulüp bulun" denildi. Ancak tam da bu noktada sarı kırmızılıların karşısına FIFA kuralları çıktı.

Galatasaray’a transferde FIFA engeli!

TEK ÇARE SATMAK

FIFA kuralları gereği bir kulüp 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere en fazla altı oyuncuyu kiralık gönderebiliyor. Sarı kırmızılılar 2024-25 sezonu başında Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Derrick Köhn, Matias Ross ve son olarak da altyapıdan yetişen Baran Aksaka'yı kiralık olarak gönderdi.

Galatasaray’a transferde FIFA engeli!

Sarı kırmızılılar, ocak ayında düzenli forma giymesi için kiralanması düşünülen Elias Jelert, Yusuf Demir'e gelen tekliflere 'hayır' demek zorunda kaldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre aynı şekilde satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri alan Nelsson'a da 'kiralık' formülü kapandı.

Galatasaray’a transferde FIFA engeli!

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