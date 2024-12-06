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Bartuğ Elmaz'a çifte talip!

Fenerbahçe'nin eski futbol şube sorumlusu Selahattin Baki'nin başkanı olduğu Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot VA, Bartuğ Elmaz'a talip oldu. Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beerschot ilk teması kurdu.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 16:11 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 16:11
Bartuğ Elmaz’a çifte talip!

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Fenerbahçe'nin eski futbol şube sorumlusu Selahattin Baki'nin başkanı olduğu Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot VA, Bartuğ Elmaz'a talip oldu. Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beerschot ilk teması kurdu.

BU SEZON 3 MAÇTA 46 DAKİKA OYNADI

2023/24 sezonunda takıma katılan orta saha oyuncusu, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Sivasspor'a gönderildi, bu sezon da yalnızca 3 resmi maçta süre alıp 47 dakika forma giydi.

F.BAHÇE'DEN İKİNCİ OYUNCU OLACAK

Beerschot'un Fenerbahçe ile temasa geçtiği tek oyuncu Bartuğ Elmaz değil. Bu sezon, Fenerbahçe'nin genç stoperi Omar Fayed de Belçika ekibinde top koşturuyor.

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