Galatasaray’dan İbrahim Hacıosmanoğlu için suç duyurusu ve açıklama

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosanoğlu'nun sözlerinin ardından harekete geçti. Sarı kırmızılı ekip Başkan Dursun Özbek aracılığıyla birlikte suç duyurusunda bulundu. Ardından Divan Kurulu Başkanlığı da bir açıklama yayımladı.
Dursun Özbek (DHA)
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"
Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "TFF Başkanı, dün TRT Spor'da katıldığı bir yayında şahsım hakkında tehditkar ifadeler kullanmıştır. Galatasaray başkanına yapılan tehdit, tüm camiaya yapılmış olarak addedilir. Dolayısıyla biz konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunduk."
"TÜRK HUKUKUNA GÜVENİYORUM"
"Türk hukukunun gereğini yapacağından eminim. Futbolun bu seviyeye gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Türk hukukuna güveniyorum. Biz çağrımızı yaptık (istifa çağrısı), Türk spor kamuoyu bu konuda gereğini yapar. Güvenmediğimi ifade etmiştim. Bu TFF bizim oy verdiğimiz bir TFF. Seçildikten sonraki uygulamaları, adaletinden yoksun uygulamalardır. Kullanılan ifadeler, Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Türk futbol kamuoyunu rahatsız etmiştir. Galatasaray olarak biz duruşumuzu sergiledik. Galatasaray camiası olarak bu konuda gereken ifademi Başsavcılığa verdim. Onların da gerekini yapacağından eminim. Ben takımıma son derece güveniyorum. Herhangi bir endişe taşımıyorum. Takıma desteğimiz tam. Camiamızın desteği tam. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor."
Dursun Özbek (İHA)
DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN TEPKİ
Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı da yaptığı açıklamada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.
Yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nün Saygıdeğer Başkanı Dursun Aydın Özbek'e karşı TFF Başkanı tarafından sarfedilen tehditkâr ifadeler, bizatihi TFF'nin yayınlamış ve uymak zorunda olduğu etik kuralları ihlal etmekte olup, Galatasaray Camiası tarafından asla ve kat'a kabul edilemez." denildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Saygıdeğer Futbol Kamuoyu,
Cumhuriyet dönemi futbol tarihine baktığımızda, 101 yılda 73 ayrı dönemde 45 ayrı federasyon başkanının görev aldığını görüyoruz. Dolayısıyla mevcut görevdeki başkan dahil, bu koltuklar emanet koltuklardır ve kimsenin tapulu malı da değildir.
TFF'nin Etik Kurulu Talimatında düzenlenmiş Etik Davranış İlkelerinin ilgili maddeleri özet olarak, 'Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler; heyecanlı, kontrol dışı, önyargılı ve suçlayıcı, kulüpler arasında çatışmaya yol açacak, dostane duyguları zaafa uğratacak beyan ve açıklamalarda bulunmaktan kaçınmak zorundadır' şeklinde düzenlenmiştir.
Galatasaray Spor Kulübü'nün Saygıdeğer Başkanı Dursun Aydın Özbek'e karşı TFF Başkanı tarafından sarfedilen tehditkar ifadeler, bizatihi TFF'nin yayınlamış ve uymak zorunda olduğu etik kuralları ihlal etmekte olup, Galatasaray Camiası tarafından asla ve kat'a kabul edilemez."