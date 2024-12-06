Dünyanın gözü önünde Filistin'e soykırım uygulamaya devam eden İsrail'de spor kulüpleri ile oynanan karşılaşmalar siyasi gelişmelerin ışığında geçiyor. Beşiktaş'ın, alınan karar neticesinde Macaristan'da seyircisiz oynadığı Maccabi Tel Aviv maçında konuk takımın ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, asker selamı vererek kutlama yapmıştı.
Gabi Kanichowsky (TRT 1)
ÖNCE KINAMA SONRA 2 MAÇ CEZA
2020'de Fransa ile oynanan maçta Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci ile birlikte kınama cezası alan Merih Demiral, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da bozkurt işaretinin ardından cezalandırılmıştı.
Üstelik turnuva sırasında en önemli maçımız öncesinde bu karar alınmıştı.
UEFA, disiplinle ilgili kararları ve duyuruları internet sitesinde paylaşıyor (UEFA)
2 GÜNDE KARAR BAĞLANDI
2 Temmuz'da oynanan mücadelenin sabahında bozkurt işareti için soruşturma açıldığını duyuran UEFA, 5 Temmuz'da ise milli futbolcumuza 2 maç ceza vermişti.
İsrail bayrağını göstererek asker selamı veren Gavriel Kanichowsky ise günlerdir bir adım atılmadı.