İbrahim Hacıosmanoğlu (DHA)

TFF'DEN İNCELEME TALEBİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin attığı gol sonrası asker selamı vererek kutlama yapmasını UEFA'ya şikayet etti. İsrail gösterileek yapılan bu hareketin siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı belirtilerek, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan konuya ilişkin inceleme başlatılması talep edildi.