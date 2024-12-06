PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

UEFA'dan ikiyüzlü hareket! Merih için 2 günde karar verenler suspus

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşmada attığı gol sonrasında yaptığı asker selamı nedeniyle gündeme oturan Gavriel Kanichowsky için herhangi bir adım atılmaması gündeme oturdu. TFF, UEFA'dan inceleme talep etse de daha önce Merih Demiral'ın selamından 2 gün sonra ceza veren kurum, günle geçmesine rağmen adım atmadı. İşte detaylar...

Burak Zihni Burak Zihni
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 20:07 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 20:19
UEFA’dan ikiyüzlü hareket! Merih için 2 günde karar verenler suspus

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünyanın gözü önünde Filistin'e soykırım uygulamaya devam eden İsrail'de spor kulüpleri ile oynanan karşılaşmalar siyasi gelişmelerin ışığında geçiyor. Beşiktaş'ın, alınan karar neticesinde Macaristan'da seyircisiz oynadığı Maccabi Tel Aviv maçında konuk takımın ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, asker selamı vererek kutlama yapmıştı.

Gabi Kanichowsky (TRT 1)Gabi Kanichowsky (TRT 1)

ÖNCE KINAMA SONRA 2 MAÇ CEZA

2020'de Fransa ile oynanan maçta Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci ile birlikte kınama cezası alan Merih Demiral, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da bozkurt işaretinin ardından cezalandırılmıştı.

Üstelik turnuva sırasında en önemli maçımız öncesinde bu karar alınmıştı.

UEFA, disiplinle ilgili kararları ve duyuruları internet sitesinde paylaşıyor (UEFA)UEFA, disiplinle ilgili kararları ve duyuruları internet sitesinde paylaşıyor (UEFA)

2 GÜNDE KARAR BAĞLANDI

2 Temmuz'da oynanan mücadelenin sabahında bozkurt işareti için soruşturma açıldığını duyuran UEFA, 5 Temmuz'da ise milli futbolcumuza 2 maç ceza vermişti.

İsrail bayrağını göstererek asker selamı veren Gavriel Kanichowsky ise günlerdir bir adım atılmadı.

İbrahim Hacıosmanoğlu (DHA)İbrahim Hacıosmanoğlu (DHA)

TFF'DEN İNCELEME TALEBİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin attığı gol sonrası asker selamı vererek kutlama yapmasını UEFA'ya şikayet etti. İsrail gösterileek yapılan bu hareketin siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı belirtilerek, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan konuya ilişkin inceleme başlatılması talep edildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Muhaliflerin hedefi Şam! | Esed’e gel görüşelim dedik gelmedi
CANLI | Şam’da patlama! Muhalifler adım adım ilerliyor: Humus kent merkezine girdiler
Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI
441 akademisyenden Herzog’a Gazze tokadı: Fahri doktora verilmesine karşı çıktılar
UEFA’dan ikiyüzlü hareket! Merih için 2 günde karar verenler suspus
Ekonomide risksiz Türkiye! Yıllar sonra ilk... Kredi risk primi o puanın altına indi
HTŞ lideri Cevlani, Amerikan CNN’de boy gösterdi: Bu rejim öldü | PKK/YPG elebaşı Salih Müslim’den eş zamanlı mesaj!
Suriye’ye dönen Muhammed’in Halep’te seçim çağrısı: Türkiye’den başka kimse yönetemez
Feridun Sinirlioğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın yeni Genel Sekreteri oldu!
Cengiz Ünder İtalya’ya dönüyor! Yeni takımı şaşırttı
MİT PKK’nın Suriye’deki sözde sorumlularından Serhat Özmen’i yakaladı
Ücretli randevu yalanı patladı işin aslını TAKVİM araştırdı: İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde katkı payı yarı yarıya düşüyor
Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi
Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı! İstenen cezalar belli oldu! Ses kayıtları ortaya çıktı
CHP’de kurultay kazanı: Özgür Özel’den rest! Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi Mansur Yavaş’a koştu! Ekrem İmamoğlu ne dedi?
SON DAKİKA