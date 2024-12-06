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Obradovic'ten Ergin Ataman'a tarihi fark!

Partizan, EuroLeague'in 13'üncü haftasında Panathinaikos'u 91-73 mağlup etti ve Yunanistan temsilcisine Ergin Ataman dönemindeki en farklı mağlubiyetini yaşattı.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 16:39 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 16:39
Obradovic’ten Ergin Ataman’a tarihi fark!

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Partizan, EuroLeague'in 13'üncü haftasında Panathinaikos'u 91-73 mağlup etti ve Yunanistan temsilcisine Ergin Ataman dönemindeki en farklı mağlubiyetini yaşattı.

Panathinaikos, sezonu EuroLeague şampiyonu olarak tamamladığı 2023/24'te en farklı yenilgisini 23'üncü haftada Maccabi Tel Aviv'e 90-75 kaybederek almıştı.

Ergin Ataman. (EPA)Ergin Ataman. (EPA)

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Bugün yeteri kadar savaşmadık. Yarından itibaren antrenman programımızı değiştirip boks idmanı da yapmaya başlayacağız. Basketbol sadece sayı attığınız ve pas verdiğiniz bir spor değil. Mücadele etmeniz ve savaşmanız gereken bir spor. Partizan'ı tebrik ediyorum çünkü onlar savaştı. Onların agresifliğine cevap veremedik. Söylediğim gibi yarından itibaren antrenman programımızı değiştirip boks da çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'un Partizan deplasmanında attığı 73 sayı, aynı zamanda bu sezon bir resmi karşılaşmada kaldıkları en düşük sayı olarak kayıtlara geçti. Son EuroLeague şampiyonu, bu sezon oynadığı daha önceki karşılaşmaların tamamında 80+ sayı atmayı başarmıştı.

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