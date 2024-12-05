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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Süper Lig'in 14. haftası dev bir maça sahne olacak. Zirveden uzak kalan Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesi maçın hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 12:25 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 12:39
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

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Süper Lig'in 14. haftası dev bir maça sahne olacak. Zirveden uzak kalan Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Dev derbi öncesi maçın hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Haftanın maçlarında düdük çalacak isimler şöyle;

Trabzonspor - Kasımpaşa (Zorbay Küçük)

Konyaspor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)

Göztepe-Adana Demirspor (Ali Şansalan)

Beşiktaş-Fenerbahçe (Mehmet Türkmen)

Eyüpspor-Samsunspor (Atilla Karaoğlan)

Sivasspor-Galatasaray (Turgut Doman)

Kayserispor-Alanyaspor (Ozan Ergün)

Başakşehir FK-Hatayspor (Emre Kargın)

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Direnç Tonusluoğlu)

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