Hakim Ziyech’e sürpriz talip!

Galatasaray'da ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.



Körfez'e ya da MLS'e imza atması beklenen Faslı kanat oyuncusunun Fransız ekibi Rennes'in kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.



GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK



Fransız ekibinin kısa süre içerisinde tecrübeli futbolcuyla görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Ziyech'in de Fransa'da forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.



Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maçta 317 dakika sahada kalan 31 yaşındaki kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken, 1 asiste imza attı.