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Galatasaray'a soğuk fikstür!

Galatasaray, Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde 8 Aralık Pazar günü Sivasspor deplasmanına çıkacak. Ülkemizin en soğuk havasına sahip şehirlerinden olan Sivas'ta maç 16.00'da başlayacak. 12 Aralık Perşembe günü ise bu kez İsveç'te Malmö'ye konuk olacak Cimbom, Avrupa'nın en soğuk bölgelerinden olan İskandinavya ülkesine gidecek.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 12:13 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 12:13
Galatasaray’a soğuk fikstür!

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Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden ancak zor bir fikstüre sahip olan Galatasaray'ı soğuk havalar bekliyor.

Aslan, Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde 8 Aralık Pazar günü Sivasspor deplasmanına çıkacak. Ülkemizin en soğuk havasına sahip şehirlerinden olan Sivas'ta maç 16.00'da başlayacak.

Sivas'ta maç gününde karlı ya da yağmur bir hava beklenmediği, parçalı bulut bir havanın tahmin edildiği bildirildi.

12 Aralık Perşembe günü ise bu kez İsveç'te Malmö'ye konuk olacak Cimbom, Avrupa'nın en soğuk bölgelerinden olan İskandinavya ülkesine gidecek.

TSİ 20.45'te oynanancak mücadelede beklenen derecenin sıfırın altında olacağı öngörülüyor. Fakat maç esnasında bir yağış beklenmiyor.

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