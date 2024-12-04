Fenerbahçe 'den 5 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz devi Manchester United 'a transfer olan Altay Bayındır , Andre Onana'nın arkasında yedek kaleci konumunda bulunuyor. 26 yaşındaki kaleci, eski teknik direktör Erik ten Hag döneminde de ilk 11'de forma giyemedi.

Daily Mail'in haberine göre, Manchester United milli kaleciyle yollarını ayırma kararı aldı. İngiliz ekibi, yedek bekleyemeyecek kadar yetenekli olduğu düşünülen Altay Bayındır 'ı satarak yerine yeni bir yedek kaleci transfer etmeyi planlıyor.

Altay Bayındır Manchester United'dan ayrılmaya yakın (Takvim)

FENERBAHÇE'YE SATIŞTAN PAY

Altay Bayındır'ın başka bir kulübe transfer edilmesi durumunda, eski takımı Fenerbahçe'ye yüzde 20 satış payı düşecek.Satış bedeli 10 milyon Euro'yu geçerse, Fenerbahçe 1 milyon Euro ek gelir elde edecek.

Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Milli oyuncunun Manchester United ile olan sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.