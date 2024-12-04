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Manchester United'dan Altay Bayındır kararı! Flaş Fenerbahçe detayı

Altay Bayındır'ın geleceğiyle ilgili İngiliz basınından çarpıcı bir haber geldi. Manchester United'a 2023 yazında transfer olan milli kaleci, forma şansı bulmakta zorlanıyor. Yıldız isim için İngiliz devi kararını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 21:58 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 21:58
Manchester United’dan Altay Bayındır kararı! Flaş Fenerbahçe detayı

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Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Andre Onana'nın arkasında yedek kaleci konumunda bulunuyor. 26 yaşındaki kaleci, eski teknik direktör Erik ten Hag döneminde de ilk 11'de forma giyemedi.

Altay Bayındır Manchester United'da istediği süreyi alamadı (Takvim)Altay Bayındır Manchester United'da istediği süreyi alamadı (Takvim)

YEDEK KALECİ TRANSFERİ YAPILACAK

Daily Mail'in haberine göre, Manchester United milli kaleciyle yollarını ayırma kararı aldı. İngiliz ekibi, yedek bekleyemeyecek kadar yetenekli olduğu düşünülen Altay Bayındır'ı satarak yerine yeni bir yedek kaleci transfer etmeyi planlıyor.

Altay Bayındır Manchester United'dan ayrılmaya yakın (Takvim)Altay Bayındır Manchester United'dan ayrılmaya yakın (Takvim)

FENERBAHÇE'YE SATIŞTAN PAY

Altay Bayındır'ın başka bir kulübe transfer edilmesi durumunda, eski takımı Fenerbahçe'ye yüzde 20 satış payı düşecek.Satış bedeli 10 milyon Euro'yu geçerse, Fenerbahçe 1 milyon Euro ek gelir elde edecek.

Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Milli oyuncunun Manchester United ile olan sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.

Altay Bayındır'ın Manchester United sonrasındaki durağı merak konusu (Takvim)Altay Bayındır'ın Manchester United sonrasındaki durağı merak konusu (Takvim)

ALTAY'IN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Manchester United'da yeterince şans bulamayan milli kalecinin, düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek istediği konuşuluyor. Fenerbahçe'den ayrılışı sonrası İngiltere'de yeni bir macera arayan Altay'ın kariyerindeki bu dönüm noktası, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

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